Derrame de agua oxigenada en una nave de Málaga: tres trabajadores atendidos por inhalación de vapores

Imagen de archivo de un vehículo de bomberos de Málaga capital. Ayto Málaga

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Las claves Generado con IA Tres trabajadores fueron atendidos por inhalación de vapores tras un derrame de agua oxigenada en una nave de Málaga. El incidente ocurrió en el distrito Cruz del Humilladero, en la calle Cerrajeros. Bomberos de varios parques de la ciudad acudieron para controlar el derrame y los vapores generados. No se registraron daños materiales a causa del incidente, según el Ayuntamiento.

Tres personas han sido atendidas por inhalación de vapores tras el derrame de agua oxigenada en una nave situada en el distrito Cruz del Humilladero de Málaga capital.

Efectivos de Bomberos intervinieron este pasado lunes para controlar con agua pulverizada el derrame y también los vapores generados, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento, en un mensaje en sus redes sociales.

Hasta el lugar, en la calle Cerrajeros, se desplazaron dotaciones de los parques de Pirámides, Teatinos, Churriana y Martiricos, con cuatro autobombas, un vehículo ligero y otro de útiles.

Tres trabajadores fueron atendidos por inhalación de vapores, según el Ayuntamiento, y no hay daños materiales.