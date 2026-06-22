Qué hacer en la Noche de San Juan 2026 en Málaga: horario de los fuegos, concierto y quema del júa

Las claves

Las claves Generado con IA La Noche de San Juan 2026 en Málaga se celebrará el 23 de junio en la playa de la Misericordia, con conciertos, fuegos artificiales y la tradicional quema del júa. El júa de este año estará dedicado a las borrascas del pasado invierno y representará una escena marina con símbolos locales y mensajes sobre el clima. El espectáculo piromusical combinará música y fuegos artificiales desde el espigón de la Térmica durante unos 14 minutos a partir de la medianoche. El Ayuntamiento desplegará un amplio operativo de seguridad, limpieza y refuerzo en el transporte para atender a las miles de personas que se esperan en las playas.

La Noche de San Juan 2026 ya tiene programa en Málaga. La ciudad celebrará el próximo 23 de junio una de las fiestas más multitudinarias del año con conciertos, fuegos artificiales, la tradicional quema del júa y un amplio despliegue de seguridad, limpieza y transporte para atender a las miles de personas que se esperan en las playas de la capital.

La principal celebración volverá a tener como escenario la playa de la Misericordia, donde malagueños y visitantes podrán despedir simbólicamente los malos momentos y dar la bienvenida al verano durante una noche marcada por la música, el ambiente festivo y los deseos.

Quienes busquen qué hacer en San Juan en Málaga encontrarán una programación que arrancará a las 22.30 horas con la actuación de la Orquesta Ipop en la glorieta 1º de Mayo, en el paseo marítimo Antonio Banderas. En este mismo espacio se instalará la gran hoguera de San Juan y el monumento del júa, uno de los elementos más característicos de esta celebración.

El momento más esperado llegará a las 00.00 horas con la quema del júa, una tradición que simboliza dejar atrás todo aquello que se quiere olvidar antes de comenzar el verano.

El júa estará dedicado a las borrascas del pasado invierno que tantos daños causaron. La composición muestra una escena marina presidida por un sol que asoma tras una nube de tormenta. El astro luce un bocadillo con el mensaje 'Tormenta, lárgate un tiempecito que ahora toca el veranito'. La nube, con ojos rojos, descarga lluvia y rayos sobre una jábega que reúne símbolos de la identidad local como la Farola, la Catedral, el Centre Pompidou y el paisaje mediterráneo. Un paraguas azul cubre la escena junto a la frase 'Este tiempo loco, loco, loco...'.

Tras el encendido del fuego, el cielo del litoral oeste se iluminará con un espectáculo piromusical que será disparado desde el espigón de la Térmica y que combinará música y fuegos artificiales durante unos 14 minutos.

La fiesta continuará después de los fuegos con la reanudación del concierto hasta la una de la madrugada. Como cada año, miles de personas se acercarán a la arena para cumplir los rituales más populares de la noche, como mojarse los pies en el mar, pedir deseos o disfrutar de la velada junto a familiares y amigos.

Para garantizar el desarrollo de la celebración, el Ayuntamiento de Málaga ha preparado un operativo especial con refuerzos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, EMT y Limasam. Además, se incrementará la frecuencia de varias líneas de autobús y se activará un plan específico de limpieza para que las playas recuperen la normalidad pocas horas después de una de las noches más concurridas del calendario festivo malagueño.