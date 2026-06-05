La Gerencia de Urbanismo de Málaga busca nuevo jefe de Personal y Desarrollo mediante libre designación

Las claves

Las claves Generado con IA La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga convoca el puesto de Jefe de Servicio de Organización, Personal y Desarrollo por libre designación. La plaza está adscrita al Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos e implica funciones clave en organización interna, gestión de personal y prevención de riesgos laborales. Podrán optar inicialmente funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la Gerencia, ampliándose la convocatoria al resto del Ayuntamiento si quedara desierta. Los aspirantes disponen de diez días hábiles para presentar solicitudes y currículum, valorándose méritos y experiencia, e incluso se prevén entrevistas personales.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga ha puesto en marcha el proceso para cubrir la Jefatura de Servicio de Organización, Personal y Desarrollo, uno de los puestos con mayor peso en la gestión interna del organismo, mediante el sistema de libre designación.

La plaza, actualmente vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de la Gerencia, está adscrita al Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos y desempeña funciones estratégicas relacionadas con la organización interna, la gestión de personal, la formación de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales.

La convocatoria, aprobada por la Gerencia de Urbanismo, permitirá concurrir inicialmente a funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la propia entidad que cumplan los requisitos exigidos. En caso de que el proceso quedara desierto, el ámbito de participación podría ampliarse al personal del Ayuntamiento de Málaga y de sus organismos dependientes.

El sistema elegido para la provisión de la plaza es la libre designación, una fórmula contemplada en la normativa de función pública que permite seleccionar a los aspirantes en función de la valoración de su trayectoria profesional y de su adecuación al puesto.

Los candidatos dispondrán de diez días hábiles para presentar sus solicitudes junto con un currículo en el que acrediten los méritos académicos y profesionales que consideren oportunos. El procedimiento contempla incluso la posibilidad de realizar entrevistas personales antes de la resolución definitiva.

La jefatura que ahora sale a convocatoria ocupa una posición clave dentro de la estructura administrativa de la Gerencia de Urbanismo, al ser la responsable de coordinar áreas tan sensibles como los recursos humanos, la planificación organizativa y el desarrollo profesional de la plantilla.