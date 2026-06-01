Costco pone la primera piedra de su nueva tienda en Málaga: abrirá en 2027 con 200 empleos

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Las claves Generado con IA Costco inicia la construcción de su sexta tienda en España, ubicada en Málaga Nostrum, con apertura prevista para abril de 2027. La nueva tienda contará con 13.800 m² de superficie comercial, centro de venta de neumáticos y servicios de restauración. El proyecto supondrá la creación de al menos 200 empleos permanentes y ofrecerá 640 plazas de aparcamiento. La apertura refuerza la conexión económica entre Málaga y Estados Unidos, sumando la ciudad a otras como Sevilla, Zaragoza y Madrid con presencia de Costco.

La llegada del gigante comercial Costco a Málaga ya es una realidad.

Tras varios años de trámites, la compañía estadounidense ha colocado este jueves la primera piedra de la que será su sexta tienda en España, un proyecto que supondrá una inversión estratégica para Málaga Nostrum y cuya finalización está prevista para abril de 2027.

La futura superficie comercial se levantará sobre una parcela de aproximadamente 14.500 metros cuadrados y contará con tres niveles, incluyendo un sótano y una planta baja destinados principalmente al aparcamiento.

En total, el complejo dispondrá de unos 27.000 metros cuadrados para estacionamiento y 640 plazas, diseñadas con dimensiones amplias para facilitar la circulación y mejorar la experiencia de los clientes.

El técnico del proyecto, Antxon Tabernas, ha explicado que el edificio incorporará un centro de venta y servicio de neumáticos, además de una gran superficie comercial de 13.800 metros cuadrados, de los que alrededor de 8.500 estarán dedicados a la exposición y venta de productos. El establecimiento contará igualmente con servicios anexos de preparación de alimentos y restauración.

Centro comercial Málaga Nostrum con el nuevo Costco y su gasolinera.

Tabernas ha destacado que el diseño responde a la filosofía de eficiencia de la multinacional, con soluciones enfocadas al ahorro energético mediante aislamientos avanzados, sistemas de climatización eficientes e iluminación inteligente. El proyecto contempla mejoras en el aparcamiento central del complejo comercial.

Durante el acto, la directora general de Costco en España, Diane Tucci, ha mostrado su satisfacción por el inicio de las obras. "Tenemos muchas ganas de abrir en Málaga. El emplazamiento es fantástico", ha afirmado.

La directiva recordó que Costco es actualmente el segundo minorista más grande del mundo y cuenta con más de 140.000 empleados, manteniendo un modelo de negocio homogéneo en todos los países donde opera.

"Cuando abrimos una tienda ofrecemos al menos 200 empleos permanentes, generamos más negocio para nuestros proveedores y ponemos a disposición de nuestros socios productos de calidad al precio más bajo posible", ha explicado Tucci.

Además, ha confirmado que los planes de expansión de la compañía en España continúan adelante y que, tras Málaga, llegarán nuevas aperturas en otras ciudades.

Por su parte, el director general de Bogaris, Javier Marín, ha calificado la operación como uno de los proyectos más importantes desarrollados en Málaga Nostrum desde su inauguración en 2004.

"Siempre hemos peleado por estar entre los mejores, pero con Costco entramos en la Champions League de los centros comerciales", ha asegurado.

Al tiempo, ha destacado la colaboración institucional y la agilidad administrativa del Ayuntamiento de Málaga para sacar adelante la iniciativa.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha puesto el acento en el compromiso de la multinacional con la calidad, tanto en sus productos como en el trato a sus trabajadores y proveedores. "Será bueno para Málaga", ha afirmado, rechazando que la llegada de Costco suponga una amenaza para el pequeño comercio.

De la Torre ha aprovechado para destacar la conexión histórica y económica entre la ciudad y Estados Unidos. "Costco nació en San Diego y este es el San Diego de Europa", afirmó, mostrando su confianza en que la implantación de la firma contribuya a reforzar los vínculos entre Málaga y el mercado estadounidense.

Con esta apertura, Málaga se sumará a las ciudades españolas que ya cuentan con presencia de Costco, como Sevilla, Zaragoza, Las Rozas, Getafe y Sestao. La previsión es que las obras concluyan en abril de 2027, momento en el que la multinacional abrirá sus puertas generando cientos de empleos y ampliando la oferta comercial de la capital malagueña.