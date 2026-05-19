El PP arrasa en todos los distritos de Málaga, pero pierde más de tres puntos respecto a 2022

Las claves

Las claves Generado con IA El PP gana en todos los distritos de Málaga capital, aunque pierde 3,54 puntos respecto a 2022 y cede un escaño a Adelante Andalucía. Vox consolida su crecimiento en barrios donde el PP retrocede, especialmente en Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Churriana. El PSOE mantiene sus resultados prácticamente intactos, con Palma-Palmilla como su principal bastión electoral. La abstención sigue siendo elevada en distritos menos acomodados, superando el 45% en Palma-Palmilla y el 42% en Carretera de Cádiz.

La noche electoral del pasado 17-M dejó una fotografía incontestable en Málaga capital: el Partido Popular volvió a ganar en todos y cada uno de los distritos de la ciudad.

Y lo hizo arrasando, confirmando una victoria sin aparentes grietas para Juanma Moreno. El análisis de los datos, sin embargo, concluye la existencia de una caída en los apoyos recibidos por los populares respecto al pico histórico de 2022.

En concreto, 3,54% menos de votos a favor de los populares en el intervalo de cuatro años. Una rebaja que, junto a otras detectadas en otras grandes plazas urbanas, facilitaron la pérdida de uno de los diez escaños, que pasa a manos de Adelante Andalucía.

Frente al leve descenso del PP, el crecimiento de Vox en buena parte de la capital. El PSOE, por su parte, aguanta prácticamente intacto respecto a 2022.

Imagen del resultado de las elecciones andaluzas en Málaga capital.

Por Andalucía retrocede en prácticamente todos los distritos y la abstención vuelve a ser un 'partido' importante en la capital pese a la subida de la participación general de este año.

Ciñendo el foco sobre los barrios, el PP solo mejora sus cifras en dos distritos: Este y Centro. Justo los espacios geográficos donde históricamente obtiene sus mejores resultados.

En la zona Este alcanza el 62,22% de los votos, casi tres puntos más que en 2022, superando los 22.000 sufragios. Es su gran fortaleza electoral, el distrito donde el voto conservador continúa funcionando con más fidelidad. También crece en el Centro, hasta llegar al 57,73%.

A partir de ahí, el mapa cambia. En Campanillas, el PP cae más de tres puntos. En Churriana pierde 4,52. En Carretera de Cádiz, casi cinco. Y en Cruz de Humilladero firma su mayor retroceso: 5,54 puntos menos que hace cuatro años.

Esta variación puede revelar un cierto desgaste. Frente a la fidelidad intacta en el Este y el Centro, la complejidad del resto de distritos.

Crecimiento de Vox

Ahí es cuando aparece Vox. El partido de Santiago Abascal consolida su crecimiento en las zonas donde más se resiente el PP.

En Carretera de Cádiz se convierte en uno de sus principales bastiones urbanos con un 16,08% de los votos y una subida de 2,54 puntos. En Cruz de Humilladero alcanza el 14,9%, mientras que en Churriana supera el 14%.

Churriana aporta más de 8.500 papeletas a Vox. Carretera de Cádiz supera las 8.000. Campanillas rebasa las 5.000. La formación supera el 12% en seis de los nueve distritos de la capital.

El cruce de datos deja una conclusión relevante: Vox crece, pero no absorbe por completo la pérdida del PP. En Cruz de Humilladero, por ejemplo, los populares retroceden más de cinco puntos, pero Vox apenas suma algo más de dos. En Carretera de Cádiz ocurre algo parecido, igual que en Churriana o Campanillas.

Estancamiento del PSOE

El PSOE permanece prácticamente inmóvil. Pese al golpe recibido a nivel autonómico, los socialistas consiguen mantener un suelo relativamente estable en casi toda la ciudad, con pequeñas subidas y bajadas según el distrito.

Sus mejores resultados aparecen en los barrios donde el PP obtiene sus peores porcentajes. Palma-Palmilla es su principal espacio electoral, con un 24,63% de los votos. También supera el 21% en Campanillas y Cruz de Humilladero.

En cambio, sus peores cifras llegan en feudos populares como Este, donde apenas supera el 13%, y Centro, con el 14,42%.

A la izquierda del PSOE, el espacio progresista vuelve a mostrar síntomas de fragmentación. Adelante Andalucía, la gran sorpresa de este 17-M, consigue resultados relativamente competitivos en Cruz de Humilladero, Churriana y Carretera de Cádiz, donde supera el 12%.

La situación de Por Andalucía es distinta. La coalición pierde apoyos en todos los distritos donde puede compararse la evolución respecto a 2022. Casi cinco puntos baja en Ciudad Jardín y cerca de tres en varios distritos periféricos.

La abstención

Otro dato revelador es el de la participación. La abstención vuelve a dividir Málaga en dos realidades.

En los distritos más acomodados del eje centro-este, la participación mejora respecto a las anteriores elecciones. En el Este se reduce la abstención hasta el 28,73%. El Centro baja incluso del 30%. Ciudad Jardín también incrementa la movilización.

En la otra cara de la ciudad, los datos cambian. Palma-Palmilla registra una abstención del 45,46%. Carretera de Cádiz supera el 42%. Cruz de Humilladero ronda el 42% y Bailén-Miraflores supera el 36%.