Así será el nuevo edificio de Capuchinos en Málaga con salas de estudio 24 horas y estudio de grabación

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga rehabilitará el edificio histórico de Alameda de Capuchinos, 29, para crear nuevas salas de estudio gratuitas y abiertas 24 horas. La obra ha sido adjudicada por 1,48 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. El proyecto incluye la modernización total del edificio con mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y la incorporación de paneles fotovoltaicos. Además de dos salas de estudio permanentes, el inmueble contará con cabinas para videollamadas, estudio de grabación, aulas de informática y espacios para talleres y actividades culturales.

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso para ampliar la red de salas de estudio gratuitas y abiertas las 24 horas en la ciudad. La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado ya las obras de rehabilitación del edificio histórico de Alameda de Capuchinos, 29, donde se habilitarán dos nuevas salas para universitarios y espacios culturales.

La actuación, licitada a finales de octubre del pasado año, ha sido adjudicada a la UTE formada por Obras e Infraestructuras Marbella y Montajes Industriales Caorza por un importe de 1.478.646,02 euros, impuestos incluidos. El plazo previsto de ejecución es de 14 meses.

El inmueble, antigua sede del colegio público Louis Pasteur y actual Centro de Educación Permanente Bahía Capuchinos, será objeto de una profunda transformación para modernizar sus instalaciones, mejorar la accesibilidad y convertirlo en un nuevo referente cultural y social del barrio de Capuchinos.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del edificio, incluyendo la renovación de fachadas, mejora de la eficiencia energética, instalación de paneles fotovoltaicos, sustitución de carpinterías y vidrios, así como la implantación de sistemas de climatización mediante aerotermia.

Delimitación de las dos salas de estudio previstas en el edificio.

Uno de los elementos más destacados será la creación de dos salas de estudio permanentes en la planta -2, con acceso digitalizado e independiente desde la calle Miguel de Unamuno. Este espacio contará además con dos cabinas para videollamadas y un patio exterior.

La intervención también reorganiza completamente los usos interiores del inmueble. La planta baja albergará recepción, salón de actos, aulas y dependencias administrativas, mientras que las plantas superiores acogerán salas para profesores, aulas de informática, talleres de cerámica, baile y yoga, además de un estudio de grabación.

El edificio, construido en 1975 y con cerca de 1.900 metros cuadrados de superficie construida, presenta una configuración singular debido al desnivel existente entre Alameda de Capuchinos y calle Miguel de Unamuno, desarrollándose en cinco niveles.