La Junta formaliza con Sando el contrato del último tramo del Metro de Málaga al Civil por 48,2 millones

Imágenes de la llegada de la obra del Metro de Málaga a la calle Eugenio Gross.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía formaliza el contrato con Sando para ejecutar el último tramo del Metro de Málaga al Hospital Civil, con una inversión de 48,2 millones de euros. El tramo Eugenio Gross-Blas de Lezo tendrá una longitud de 510 metros e incluirá la futura estación Hospital Virgen de la Esperanza como nodo de conexión hospitalaria. Las obras, que podrían comenzar en junio, emplearán el método constructivo Cut&Cover, utilizado en los tramos anteriores del suburbano. La ampliación del metro permitirá sumar unos 3,5 millones de usuarios al año a la red, que ya alcanzó un récord de 19,2 millones de pasajeros en 2025.

La Junta de Andalucía acaba de formalizar con la empresa Sando el contrato de ejecución del último de tres tramos en los que se ha dividido el trazado de prolongación del suburbano hacia la zona norte de la ciudad.

Tras ser adjudicado a mediados del pasado mes de abril, es ahora cuando se da el paso definitivo, que libera el camino para el arranque de las actuaciones sobre el terreno. El avance final queda condicionado a la formalización de la asistencia técnica de la dirección de obra, que ha sido adjudicada a la UTE integrada por Betancourt Ingenieros-Icyfsa Ingeniería. Con todo, el inicio de los trabajos podría tener lugar durante el mes de junio.

Con este movimiento, a la espera del momento exacto en que se produce la toma de posiciones, estarán en carga todas las piezas que componen el trayecto del ferrocarril urbano en esta parte de la ciudad.

Hay que recordar que ya están en obras el primer tajo, entre la estación Guadalmedina y la calle Hilera, y el segundo, que afecta de lleno a Eugenio Gross.

En el caso concreto del tramo Eugenio Gross-Blas de Lezo, el último en impulsarse, el plazo previsto de desarrollo es de 36 meses. El valor de la adjudicación alcanza los 48.245.959,41 euros (IVA incluido).

Esta parte del recorrido tiene unos 510 metros, en el que se incluye la construcción de la futura estación Hospital Virgen de la Esperanza, concebida como nodo de conexión para el complejo hospitalario.

Un proceso de licitación competitivo

La adjudicación a Sando llega tras un proceso de licitación en el que la oferta de la compañía malagueña fue finalmente la mejor valorada en su conjunto.

En la fase de evaluación, su propuesta obtuvo 41,5 puntos en el apartado técnico, a lo que sumó una oferta económica de 39.872.693,73 euros sin IVA.

En el procedimiento también participaron otras ofertas, entre ellas la presentada por la UTE Dragados-Tecsa-Rialsa, que inicialmente aparecía mejor posicionada en términos técnicos y económicos.

De este modo, la propuesta de Sando —que ya ejecutó el primer tramo del ramal al Civil entre Guadalmedina y la calle Hilera— cumplió con todos los requisitos técnicos y económicos exigidos en el pliego.

Características de la obra

El proyecto se ejecutará mediante el sistema constructivo Cut&Cover, el mismo empleado en los tramos anteriores del suburbano. Este método consiste en la ejecución de pantallas laterales para delimitar el túnel y la estación, la colocación de una losa superior de cubrición y la posterior excavación interior.

Además de la obra civil del túnel y la estación, el contrato incluye la instalación de la superestructura de vía —carriles y aparatos de vía— así como la reposición de toda la urbanización afectada en superficie.

Una vez en servicio, esta prolongación sumará aproximadamente 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red del Metro de Málaga, que en 2025 ya registró una demanda récord de 19,2 millones de pasajeros.