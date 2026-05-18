Armas, droga y tres detenidos en Las Flores y Los Asperones tras dos operativos policiales en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas fueron detenidas en Málaga tras dos operativos antidroga en los barrios de Las Flores y Los Asperones. La Policía Nacional incautó dos pistolas de fuego real, cuatro cargadores y más de 50 cartuchos, además de droga, dinero y material para el menudeo. Entre los arrestados hay una pareja vinculada al tráfico de drogas y un hombre que tenía 800 gramos de cocaína y una pistola municionada. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Agentes de la Policía Nacional han intervenido dos pistolas de fuego real y abundante munición en el marco de dos operativos antidroga desarrollados en Málaga capital, en los que han sido detenidas tres personas por su presunta implicación en delitos de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

Las actuaciones, llevadas a cabo por investigadores de la Comisaría de Distrito Oeste, se han saldado con sendos registros en los barrios de Las Flores y Los Asperones, donde los agentes localizaron armamento, droga, dinero en efectivo y diverso material relacionado con el menudeo de estupefacientes.

En total, se han incautado dos armas cortas de fuego, una de ellas con el número de serie borrado o troquelado, además de cuatro cargadores y más de medio centenar de cartuchos del calibre 9 mm parabellum. Según la investigación, este tipo de armamento sería utilizado por los sospechosos como medida de "autodefensa" ante posibles robos de droga por parte de bandas rivales, los conocidos como vuelcos.

Entre los detenidos figura una pareja residente en el barrio de Los Asperones, presuntamente vinculada al menudeo de sustancias estupefacientes. En un anexo de su vivienda, los agentes hallaron una pistola semiautomática lista para su uso, 37 cartuchos ocultos en el interior de un calcetín anudado, cuatro cargadores, útiles para la preparación de dosis, más de 8.000 euros en efectivo y una balanza de precisión.

En un segundo dispositivo, desarrollado días atrás en el barrio de Las Flores, fue detenido otro varón dedicado presuntamente al menudeo de droga a mediana escala. En su domicilio, la Policía intervino 800 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, una pistola municionada con 14 cartuchos y una caja fuerte.

Este último detenido ha ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial competente.