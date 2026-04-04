Bomberos de Málaga sofocan un incendio en la zona de Los Asperones: se originó en un vertedero

Los bomberos, en el lugar del incendio. Área de Seguridad Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Bomberos de Málaga extinguieron un incendio en un vertedero del Centro Ambiental de Los Ruices, en la zona de Los Asperones. El fuego afectó aproximadamente a 7.000 metros cuadrados, sin causar daños personales. El aviso llegó sobre las 14:30 horas y acudieron efectivos de los parques de bomberos de Teatinos y Churriana. Las labores de extinción se centraron en controlar el fuego y evitar que se propagara a zonas cercanas.

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han intervenido este sábado en la extinción de un incendio declarado en una zona de vertedero del Centro Ambiental de Los Ruices, ubicado en el entorno de Los Asperones. El fuego ha afectado a unos 7.000 metros cuadrados.

El suceso no ha dejado daños personales, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento. El aviso se recibió alrededor de las 14:30 horas, cuando varios ciudadanos alertaron de la presencia de humo en las inmediaciones del complejo ambiental.

Tras la llamada, se movilizaron dotaciones de los parques de bomberos de Teatinos y Churriana, que se desplazaron hasta el lugar para controlar el fuego.

Los efectivos trabajaron en la zona del vertedero, donde se había originado el incendio, realizando labores de extinción y control para evitar la propagación de las llamas a áreas cercanas.