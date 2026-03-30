'Cazados' en Málaga a dos ladrones de trasteros tras ser grabados por las cámaras

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos ladrones habituales de trasteros, miembros de un grupo organizado itinerante especializado en este tipo de robos. La investigación, realizada por el grupo 1º de la Comisaría de Distrito Oeste, se inició tras varias denuncias por robos con fuerza en trasteros de la ciudad. Los detenidos fueron identificados gracias a grabaciones de cámaras de seguridad donde se les veía acceder irregularmente a instalaciones y realizar los robos. En los robos sustrajeron 7.800 euros en un caso y 1.000 euros en otro, interviniéndoles varias ganzúas, herramientas y guantes en el momento de la detención.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos ladrones habituales de trasteros en Málaga.

Ambos individuos pertenecen a un grupo organizado especializado en el robo de guardamuebles. Se trata de miembros de un entramado de carácter itinerante que cometen este tipo de ilícitos a lo largo de toda la geografía española.

La investigación se ha realizado por el grupo 1º de investigación de la Comisaría de Distrito Oeste de Málaga, a raíz de las denuncias recibidas por robos con fuerza realizados en trasteros de diversas zonas de la ciudad de Málaga.

El modus operandi analizado por los investigadores constató que se trataba de hechos en los que los autores eran coincidentes.

Los individuos eran conocidos por los agentes al haber estado implicados en delitos de la misma naturaleza con anterioridad. Precisamente, son miembros de un grupo organizado y especializado en el robo de trasteros.

Tras reunir todos los indicios y visionar, además, las grabaciones de cámaras de seguridad se observó a los presuntos autores acceder de manera irregular a una de las instalaciones de una de las empresas del sector, aprovechando la entrada de un cliente.

En uno de los robos habrían sustraído 7.800 euros; en otro, 1.000 euros.

Se dio la circunstancia de que en uno de los asaltos fueron captados por las cámaras de seguridad y al acudir los indicativos policiales consiguieron proceder a su detención.

Se han intervenido tres ganzúas de diferentes tamaños; un imán; dos clips, 26 útiles metálicos para la apertura de candados; dos pares de guantes de nitrilo y un rollo de cinta aislante.