Málaga abre el concurso para el cartel de la Feria 2026 y veta el uso de IA

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha abierto el concurso para el cartel de la Feria 2026, prohibiendo el uso de inteligencia artificial en las obras presentadas. El certamen repartirá 6.000 euros en premios y solo admite obras originales e inéditas, en formato digital y con requisitos técnicos específicos. Podrán participar artistas de cualquier nacionalidad, presentando una única obra, y el público podrá votar entre los cinco carteles finalistas seleccionados por un jurado multidisciplinar. La obra ganadora será la imagen oficial de la Feria de Málaga 2026 y los artistas autorizan su difusión pública por parte del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto el concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria de Málaga 2026, con una novedad clave: las bases prohíben expresamente que las obras se generen mediante herramientas de inteligencia artificial, que quedan vetadas en favor de la creatividad "original e inédita" de los artistas.

El certamen, en régimen de concurrencia competitiva, repartirá un total de 6.000 euros en premios: 3.600 euros para la obra ganadora y cuatro accésits de 600 euros cada uno.

Las propuestas deberán presentarse en formato digital, en un archivo PDF escalable a 1.000 x 700 milímetros y con un peso máximo de 50 megas; la obra que resulte ganadora tendrá que entregarse además en calidad mínima de 300 ppp y, si es posible, vectorizada. El cartel deberá incluir el texto “FERIA DE MÁLAGA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2026” y la imagen corporativa municipal del Ayuntamiento de Málaga.

La inscripción se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, donde los participantes deberán adjuntar su cartel y cumplimentar sus datos personales; el plazo se abrirá al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se cerrará el 31 de mayo de 2026.

Podrán concurrir artistas de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan los requisitos del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para poder ser beneficiarios de los premios.

Las bases insisten en que cada autor solo podrá presentar una obra y que esta debe ser original e inédita: no puede ser una copia directa de otro trabajo, aunque sí puede estar inspirada en él, y no puede haber sido difundida previamente. Si se emplea alguna imagen preexistente, el artista deberá acreditar la compra o la titularidad de los derechos de uso.​

El jurado estará integrado por un equipo multidisciplinar en el que figuran representantes municipales, artistas plásticos, pintores, galeristas y miembros del tejido festivo de la ciudad, como el director general de Servicios Operativos, Manuel Salazar, o el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, entre otros. Este tribunal seleccionará cinco carteles finalistas en función de dos criterios: la vinculación del diseño con Málaga y el equilibrio entre creatividad, calidad artística e innovación.​

Una vez elegidos los cinco finalistas, se abrirá un periodo de participación ciudadana de al menos tres días para que el público vote por el cartel que prefiera, de forma que la obra más votada será la ganadora del concurso y la imagen oficial de la Feria de Málaga 2026.

Con su participación, los artistas autorizan al Ayuntamiento a difundir, reproducir y comunicar públicamente las obras presentadas, con el objetivo de reforzar la Feria como una fiesta cultural y popular de amplio arraigo social.