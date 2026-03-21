La Zona de Bajas Emisiones de Málaga, una máquina de sanciones: casi 160 multas diarias en su primer mes

Vista aérea de la zona del Parque y del Centro Histórico de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha generado casi 4.900 multas en su primer mes, lo que equivale a unas 160 sanciones diarias. Las multas por acceder sin cumplir los requisitos ambientales son de 200 euros, reducidas a 100 euros con pronto pago, lo que podría suponer cerca de un millón de euros mensuales de recaudación. La mayoría de las sanciones afectan a vehículos sin etiqueta ambiental censados fuera de Málaga, mientras que los empadronados en la ciudad pueden circular libremente por la ZBE. El sistema irá endureciéndose en los próximos años, limitando progresivamente el acceso de vehículos más contaminantes domiciliados fuera de la capital.

El primer mes real de multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha tenido un impacto inmediato en el bolsillo de los conductores: solo en diciembre se tramitaron 4.894 sanciones a vehículos que incumplieron la normativa de acceso.

Una cifra que coloca de golpe el coste de la ZBE muy por encima de lo que muchos usuarios podían imaginar. La ordenanza fija una multa de 200 euros por acceder sin cumplir los requisitos ambientales, reducible a 100 euros con pronto pago.

Eso significa que, potencialmente, el Ayuntamiento puede haber generado en apenas un mes hasta 980.000 euros en sanciones vinculadas a la ZBE. Incluso si todos los infractores se acogieran al pago reducido, el ingreso rondaría el medio millón de euros solo en diciembre.

Si el ritmo de diciembre se mantuviera estable, la factura anual para los conductores podría acercarse a los 12 millones de euros, frente a los 2,2 millones que el Consistorio había presupuestado para 2026 sumando las multas de la ZBE y del nuevo sistema de foto‑rojo en varios cruces urbanos.

Paradójicamente, ese casi millón de euros potencial encaja más con los estudios originales del plan municipal que con la previsión prudente de los presupuestos.

Aquellos documentos internos ya apuntaban a una media de 78.900 multas al año —unas 263 diarias—, que se traducirían en unos 11,7 millones de euros de recaudación anual por sanciones, contando con que más de la mitad de los conductores se acogerían al pronto pago y abonarían 100 euros en lugar de 200 por denuncia.

El grueso de los casi 5.000 expedientes de diciembre apunta a un perfil claro: vehículos sin etiqueta ambiental censados fuera de la capital que siguen entrando en la ciudad como lo hacían antes.

El diseño de la ordenanza permite a los turismos empadronados en Málaga moverse con libertad por las 437 hectáreas que abarca la ZBE —incluyendo ejes como la Alameda Principal, el Paseo del Parque o parte de la avenida de Andalucía—, pero endurece desde el segundo año las condiciones para quienes llegan desde la corona metropolitana o el resto de la provincia con coches más contaminantes.

El resultado de este primer mes es doble: por un lado, confirma que la ZBE tiene capacidad para convertirse en una fuente de ingresos muy relevante para las arcas municipales; por otro, evidencia que el ajuste para miles de conductores va a ser especialmente brusco.

Vuelta de tuerca

El tercer año de aplicación se dará una nueva vuelta de tuerca al sistema. Aunque sin afectación alguna sobre los vehículos domiciliados en la capital. De manera precisa, podrán entrar aquellos que cuenten con etiqueta Cero, Eco y C, ya estén empadronados en la ciudad o provengan de otros puntos.

Sin embargo, tendrán prohibido el paso aquellos con etiqueta B y los que carezcan de ella que estén domiciliados fuera de la capital. Esta medida no afecta a los censados en la ciudad.

En el caso de las furgonetas, durante los cuatro primeros años pueden entrar los que tengan etiqueta Cero, Eco, C, B y los que carezcan de ella. Es el quinto año cuando se aplican las primeras restricciones, ya que no podrán acceder los de etiqueta B que no estén domiciliados en Málaga ni aquellos que carezcan de etiqueta.

La circulación de la ZBE queda libre también para transporte colectivo regular para viajeros, taxi/VTC, vehículos históricos y camiones. Y será libre, previa autorización, para asistencia sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios municipales y servicios privados de especial necesidad.

Delimitación con las calles

La delimitación final está formada por el paseo marítimo Antonio Machado, la avenida Ingeniero José María Garnica, la Explanada de la Estación, la plaza de la Solidaridad, la avenida de las Américas, la avenida de la Aurora, los Jardines de Picasso, la avenida de Andalucía, la calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.