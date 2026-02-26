Málaga da luz verde a la Expiración para ampliar su casa hermandad: sorprende por su moderno diseño

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la ampliación de la casa hermandad de la Archicofradía de la Expiración, destacando su moderno diseño. La ampliación, diseñada por el estudio HCP, se realizará en una parcela de 1.664 metros cuadrados entre las avenidas de Andalucía y la Aurora, afectada por la protección del BIC de la Iglesia de San Pedro. El proyecto contempla un edificio de cinco plantas y estará sujeto a protección arqueológica, requiriendo control preventivo de los movimientos de tierra. La iniciativa responde a los problemas de espacio de la cofradía, que ha pasado de 500 a más de 4.000 hermanos y ha incrementado notablemente su patrimonio.

Casi seis años después de dar los primeros pasos, la Archicofradía de la Expiración, una de las más antiguas entidades de la Semana Santa de Málaga, tiene el camino expedito para poder afrontar la ambiciosa ampliación de su casa hermandad.

Y ello después de que el Pleno del Ayuntamiento haya aprobado este jueves de manera definitiva el estudio de detalle mediante el que se ordena la operación urbanística.

Este instrumento de planeamiento, validado con los votos a favor del equipo de Gobierno (Grupo Municipal del Partido Popular), la abstención de los grupos municipales del Partido Socialista y de Vox y los votos en contra de Con Málaga, busca definir los parámetros que deberá cumplir la ampliación, diseñada por el estudio HCP.

La parcela sobre la que se desarrollará esta extensión está calificada como equipamiento privado y se encuentra entre las avenidas de Andalucía y la Aurora, la Plaza de Enrique Navarro y la calle Cristo de la Expiración.

Dispone de una superficie de 1.664 metros cuadrados y está afectado por el Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, de la Iglesia de San Pedro.

Otra imagen del diseño de la ampliación de la Casa Hermandad de La Expiración.

Dentro del ámbito también se incluye una pequeña parte bajo rasante de la finca colindante, en la que se encuentra la citada Iglesia.

A través del estudio de detalle se redefinen las alineaciones marcadas por el PGOU, que son muy limitativas a la hora de diseñar el edificio resultante de la ampliación y, al mismo tiempo, se analiza la convivencia de la nueva edificación con la Iglesia de San Pedro al tratarse de un BIC.

Además, se establece, la ordenación de volúmenes, la edificabilidad máxima, el diseño del espacio público sobre rasante, etc.

Igualmente, el ámbito se encuentra sujeto a Protección Arqueológica de Tipo 3, por lo que se deberá llevar a cabo una actividad preventiva de control arqueológico de movimientos de tierras, por estar zonificado dentro del Yacimiento del ‘Casco Urbano de Málaga’, Trinidad-Perchel, Arrabal de Attabanin.

En cuanto a la altura de la edificación, se proponen 5 plantas en consonancia con la altura de forjados del edificio existente, y sin sobrepasar la altura del mismo, con el objeto de reducir la interferencia de la ampliación del edificio sobre la iglesia.

La aprobación del estudio de detalle se produce apenas un día después de que haya surgido un colectivo crítico con la propuesta, que incluso amenaza con llevar el asunto a los tribunales si se sigue adelante.

Problemas de espacio

Esta actuación es clave para la institución, que presenta evidentes problemas de espacio. Este fue uno de los argumentos empleados por la archicofradía para reclamar el visto bueno a esta iniciativa.

En la documentación que fue sometida en su momento al análisis de Cultura, La Expiración destacaba el crecimiento que ha tenido en los últimos años, generando una realidad que no puede ser atendida de manera adecuada en las actuales instalaciones.

"Frente a algo más de 500 hermanos en 1968, cuando se inaugura la Casa Hermandad-Museo, en estos momentos se superan los 4.000", se exponía a modo de ejemplo.

Y, como consecuencia de este aumento, hay un incremento del patrimonio tanto de enseres procesionales como de hábitos de nazareno, ajuares de la imagen de la Virgen y del Cristo, piezas históricas de bordado, piezas de orfebrería, mantos…

A estas razones se suma el hecho de que los tronos procesionales tienen que ser desmontados para que quepan en la sala de tronos, donde conviven "a duras penas, no pudiendo ser expuestos en todo su esplendor".