El Centro de Málaga ahora es 'mandaloriano' gracias al arte urbano del linarense Belin

La provincia de Málaga suma un nuevo mural a su amplio listado artístico, esta vez firmado por el jiennense Belin. Está situado en calle Tomás Heredia, junto a la Alameda, en la capital, y todo aquel que se lo cruza, sea mayor o joven, turista o local, se para unos instantes para divisarlo y sacarle una fotografía. Este mural, con The Mandalorian como protagonista, es un encargo que la plataforma Disney + ha hecho al artista para promocionar la tercera temporada de la serie a través de su arte urbano. El de Linares se siente muy "agradecido" por la confianza.

"El pedido me llegó a través de una agencia llamada Havas. Contactaron conmigo y me dijeron que querían un mural en España referente a la serie. Mi equipo negoció con ellos y nos pusimos manos a la obra. Dijeron que estaban interesados en que fuera yo quien lo ejecutara porque habían visto mi trabajo y les había gustado mucho", cuenta a este periódico el artista jiennense.

De hecho, según su equipo, Disney + ha elegido Málaga entre todas las ciudades españolas para promocionarse por la conexión que hay entre el estilo del artista, postneocubista, con la forma de trabajar que tenía Pablo Ruiz Picasso, de quien bebe inspiración el grafitero. Esta idea se ve reflejada en el mural.

"Ellos me pidieron que salieran los cascos. No querían cuerpos completos en el mural. También me dieron la premisa de que hubiera un guiño a la tierra, a lo local. Ya fuera a Málaga o a España. Yo elegí el toro, porque aunque suene tópico, es algo que representa a España; el boquerón por Málaga y el sol por Andalucía. Yo soy de Jaén, pero a mí me levanta cada día el cielo maravilloso que tenemos", relata.

En cuanto recibió estas directrices, comenzó a enviarle bocetos con ideas a Disney +. Todo se fraguó en menos de una semana y la ejecución sobre la pared duró apenas un día. Belin asegura que él es especialmente "rápido" trabajando porque no utiliza ni proyectores ni cuadrículas. Lo hace todo a mano alzada, "como si fuera una batalla contra la pared, un reto". Durante la jornada de trabajo, a pie de calle, pero sobre su grúa, notó el cariño de los malagueños, que se interesaron por su obra, a la que ha llamado Este es el camino. Muchos linarenses que viven en Málaga le acompañaron durante la jornada y algunos llegaron a esperar a que finalizara para tomarse una fotografía con él.

"La anécdota es que cuando comencé a pintar vino la mujer propietaria de la pared. Me preguntó sorprendida si yo iba a ser quien pintase el mural. ¡Su madre es vecina mía en Linares!", cuenta Belin, sorprendido ante la casualidad. Es un amante de la gente de su tierra y también ha querido tener un gesto con ellos sobre el mural: "He pintado una mano, hecha de un solo trazo, para representar a la gente trabajadora y luchadora". Respecto a los colores, utilizó tonos fríos, concretamente azules, pero no hay un porqué tras ello. Simplemente le apetecía.

Una vida unido al espray

Belin lleva desde pequeño dibujando, pero fue a los 15 años cuando empezó a juguetear con el espray. Hacía bocetos en papel que luego trasladaba a las calles en forma de "muñequitos" y "firmas", lo que califica, utilizando el argot grafitero, como "bombardear". "No tenía dinero para pintar las paredes", dice con una sonrisa. Sin embargo, fue creciendo y el arte seguía brotando por sus venas. Tras trabajar en una empresa familiar, a partir de 2004 comienza su carrera como el artista internacional que es ahora mismo. "Las redes sociales ayudaron a que mi trabajo se empezara a ver por todo el mundo", reconoce.

No es la primera vez que trabaja en Málaga. Aunque su acción más conocida es el colorido mural que pintó en 2016 en el Primer Día Solidario que celebró El Pimpi, en la plaza de la Judería, también ha hecho varias exposiciones en la ciudad, tanto de pintura como de cerámica en el Muelle 1 o en la Sala Alfajar, junto a la catedral. También pintó en su día un mural en el río Guadalmedina, junto a un par de colegas grafiteros. "Siempre he tenido buena relación con El Pimpi y vengo mucho a Málaga. Pronto se va a presentar algo muy importante en lo que salgo yo y mi parte, puedo decirlo, se rodó en Málaga. Para mí es una tierra muy importante", confiesa.

A la pregunta de cómo se asume que una plataforma como Disney + confíe en su trabajo, Belin asegura que no termina de creérselo. No por el hecho de que Disney le llame, sino por poder disfrutar trabajando en lo que más le gusta. "Está genial que mi trabajo se valore, llegue lejos y plataformas como Disney+ se interesen en mí y en mi trabajo, pero para mí el éxito es que tengo mi estudio tan deseado, mi familia, mi trabajo pintando. Mi misión es pintar. Nunca pienso en qué puede pasar en el futuro. Trabajo desde el corazón, no para que el resto diga que lo que hago está guay. De hecho, tengo la suerte de tener mi propia empresa, Rampa, donde delego en mi equipo para que hagan todo aquello que no es pintar. De eso me encargo yo", zanja.

