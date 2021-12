El artista urbano malagueño Lalone, ganador de la Liga Nacional de Grafittis

Málaga es referente en el arte urbano a nivel nacional. Ejemplo de ello es Lalone, como se apoda en el mundillo Eduardo Luque. Acaba de proclamarse ganador de la Liga Nacional de Graffiti, con 180 puntos, sacándole diez de diferencia al segundo, el almeriense Nauni69.

La Liga Nacional del Graffiti ha contado con la participación de 35 de los mejores graffiteros y artistas urbanos de toda España. Un concurso al aire libre que se lleva realizando desde hace tres años y que acerca al ciudadano común este arte tan desconocido para muchos. La gira de la liga de este año ha sido la siguiente: Huelva, Cáceres, Valencia, La Coruña, Avilés, Gran Canaria y la última parada, Madrid. En todas ellas los artistas han dejado impronta de sus murales.

El concurso nace de la idea de acercar, como decíamos, esta disciplina artística a un público que no entraba en el nicho al que normalmente se dirigen y, además, dar visibilidad a los 35 artistas en cada una de las etapas del concurso. En cada una de ellas iban sumando puntos gracias a los votos del jurado y del público y, finalmente, en la penúltima etapa ya el malagueño era imbatible. Nadie podía superarle aunque ganara en Madrid.

Lalone reconoce que haberse alzado con el premio es una satisfacción personal "muy grande". Es el tercer año de concurso y en la edición pasada quedó segundo. "Tenía la espinita clavada. Siendo cabezudo y concienzudo a la vez, trabajando bien las cosas, con paciencia, he conseguido ganarlo", cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga Lalone, confesando que la victoria no le quitaba el sueño ni antes ni ahora. "No me cambia nada". Este premio también llega con otra enorme alegría para él, el nacimiento de su hijo, al que dedicó uno de los murales del concurso, que sorprendió mucho a los curiosos que se cruzaron con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lalone (@lalone_graff)

Con satisfacción personal, el artista también se refiere al orgullo que supone que tus propios compañeros reconozcan tu trabajo. "Esto era casi como un juego. Muchas veces éramos nosotros mismos los que juzgábamos los trabajos del resto. También ha sido una experiencia bonita para conocer gente y fortalecer amistades dentro del gremio con las que no coincidía tanto", añade.

Sus murales son conocidos mundialmente y son muchos los turistas que llegan a Málaga en busca de ellos. De hecho, este mismo jueves la plataforma Street Art Cities ha preseleccionado su mural en Álora como uno de los mejores del mundo. Las votaciones están abiertas. Se puede votar rellenando este formulario.

Lalone con su mural en Álora. Instagram (@lalone_graff)

Empezó a pintar a finales de los años 90 y lleva aproximadamente trece años dedicándose de manera profesional a ello. Comenzó a pintar a través de un amigo, pero desde que tiene uso de razón ha adorado pintar y dibujar. Como buen malagueño no tiene un mejor lienzo que su tierra, Málaga, para desarrollar su arte.

De hecho, otra de sus últimas intervenciones murales fue en el Parque del Oeste de la capital malagueña, donde junto al gallego Nesui SRC ambos plasmaron el abrazo entre la niñez y la vejez. Los vecinos del distrito quedaron totalmente alucinados con el resultado final puesto que derrocha realismo. El propio Luis Verde, concejal del distrito, declaraba en este periódico que 'Lalo' es "una institución en el mundo del muralismo". "Lo conozco desde que hicimos el bulevar Adolfo Suárez, en Dos Hermanas, hace ya una década, y tiene un potencial espectacular", cuenta.

Sigue los temas que te interesan