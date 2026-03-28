Muere un hombre de 33 años tras colisionar su coche con una rotonda en Estepona

Imagen de un agente de la Guardia Civil de tráfico. Guardia Civil.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 33 años ha fallecido tras colisionar su coche con una rotonda en la A-7, a la entrada de Estepona (Málaga). El accidente ocurrió poco antes de la 1:00 de la madrugada y fue reportado por un ciudadano al 1-1-2. La sala de coordinación movilizó a bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras al lugar del siniestro.

Un hombre ha perdido la vida esta madrugada tras colisionar su coche con una rotonda en Estepona (Málaga), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 cuando faltaban unos minutos para la 1:00 horas de la madrugada para indicar que un turismo había colisionado con una rotonda, en la A-7 a la entrada de Estepona. De inmediato, la sala de coordinación activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que un varón de 33 años ha resultado fallecido en este accidente.