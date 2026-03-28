Muere un hombre de 33 años tras colisionar su coche con una rotonda en Estepona
El suceso ha ocurrido en la A-7 minutos antes de la una de la madrugada.
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Un hombre de 33 años ha fallecido tras colisionar su coche con una rotonda en la A-7, a la entrada de Estepona (Málaga).
El accidente ocurrió poco antes de la 1:00 de la madrugada y fue reportado por un ciudadano al 1-1-2.
La sala de coordinación movilizó a bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras al lugar del siniestro.
Un hombre ha perdido la vida esta madrugada tras colisionar su coche con una rotonda en Estepona (Málaga), según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
Un ciudadano alertó al teléfono 1-1-2 cuando faltaban unos minutos para la 1:00 horas de la madrugada para indicar que un turismo había colisionado con una rotonda, en la A-7 a la entrada de Estepona. De inmediato, la sala de coordinación activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.
Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que un varón de 33 años ha resultado fallecido en este accidente.