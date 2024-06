El éxito de Campus 42 Málaga: "A las tres semanas de empezar el curso encontré trabajo"

Up to you (depende de ti) es la respuesta para todo en Campus 42 Málaga. El Polo de Contenidos Digitales es el centro de operaciones de esta escuela de programación dirigida por Fundación Telefónica que tiene poco de común: no hay profesores ni horarios. El único requisito para poder probar esta innovadora metodología es tener más de 18 años. Desde su inauguración en 2022, su éxito está avalado por un "100% de empleabilidad", en algunos casos incluso antes de finalizar el programa formativo.

El de Málaga es uno de los 54 campus repartidos por todo el mundo, en más de 32 países. El proyecto llegó a España en 2019 de la mano de Telefónica, y esta sede andaluza se suma a Madrid, Urduliz (Vizcaya) y Barcelona.

Un ¡Hola Málaga! rotulado en la pared del vestíbulo te adentra en este campus, ubicado en la primera planta del Polo de Contenidos Digitales. No falta ni un detalle: más de 200 ordenadores iMac, pizarras, mesas de reuniones, zona de comedor, parking de bicis y patinetes, e incluso camas.

La principal premisa es la ausencia de horarios: los alumnos pueden acceder al campus 24 horas al día durante los 7 días de la semana. "Los estudiantes son los dueños de su tiempo y de su forma de avanzar en los retos que se proponen. Todos los espacios están hechos por y para ellos", explica Carmen Hernández, subdirectora de 42 Málaga.

El director de la escuela, Luis González, detalla que la ciberseguridad es lo más demandado en las empresas malagueñas, con las que están en permanente contacto. Las tecnológicas, ávidas de nuevos talentos, están empezando a interesarse por nuevas especializaciones en las que es difícil encontrar perfiles, como es el caso de la computación cuántica, según añade.

Actualmente, este campus cuenta con más de 600 estudiantes (21,5% mujeres) de 34 nacionalidades, y la media de edad es de 30,1 años, según los datos de la organización. En lo que va de año, ya se han realizado un total de 16.700 registros en su web, el primer paso para vivir la experiencia.

Los nombres propios de Campus 42 Málaga

Marta Jiménez, 28 años: "A las tres semanas de empezar el curso encontré trabajo"

Marta Jiménez. A.J.

A Marta Jiménez siempre le ha gustado la "interdisciplinaridad" de Ciencias y Letras. Aunque hizo bachillerato de Ciencias, luego estudió Periodismo y ha realizado un Máster en Cultura de Paz y Derechos Humanos. Su Trabajo Fin de Máster fue sobre el uso de tecnologías por la paz. "Ahí ya comencé a meterme en este mundo", cuenta.

El objetivo de la estudiante de Campus 42 era formarse "en todas esas habilidades digitales que al final van a ser necesarias en cualquier puesto de trabajo, porque estamos en una cuarta revolución industrial y son habilidades transversales a todas las profesiones", detalla, y asegura que este lugar "es ideal para eso".

Tras conocer Campus 42 "por las noticias", hace un año decidió probar esta metodología con un curso específico de cinco días. "Me enamoré tantísimo de este sitio que ya directamente hice las pruebas y pasé a la piscina en julio", recuerda.

"Fue un chute de energía, te enfrentas a retos que ni siquiera te imaginabas hacer", subraya Marta, que asegura que la sinergia entre compañeros lo hace todo "mucho más fácil".

En su caso, a las tres semanas de empezar el curso encontró trabajo en una startup que también se ubica en el Polo como encargada de todo lo relacionado con la experiencia del cliente. "Hay estudiantes que comenzaron conmigo y que ahora están trabajando para Telefónica", cuenta.

Al tener una jornada laboral completa, Marta se organiza para acudir tres o cuatro días a la semana a continuar su formación. "Animo a todo el mundo a venir, la experiencia que van a vivir aquí es algo que no han probado nunca, y totalmente gratuita. El estar aquí te transforma como persona y como profesional", añade.

José Francisco Arredondo, 34 años: "He pasado de cerrar mi cafetería por el Covid a ser programador"

José Francisco Arredondo. A.J.

José Francisco Arredondo estudió literatura. El Covid frustró su etapa como emprendedor. "Intenté abrir una cafetería en Granada, pero cuando la estaba abriendo comenzó la pandemia. No pude inaugurarla, y después de un año la cerré completamente y tenía deudas de la reforma", cuenta este granadino, que ahora trabaja como programador en remoto desde Málaga.

Su hermana fue la que le envió la información de 42 Málaga. "Me animó a apuntarme al ser gratuito, y cuando se inauguró en 2022 vine a hacer la piscina", recuerda José Francisco, que a los pocos meses de comenzar la formación fue contratado por una aplicación que desarrolla servicios para los agentes de viajes. "En el ámbito del desarrollo web es donde más trabajo hay, y si te especializas en algo concreto tienes más posibilidades de ganar mejor", cuenta.

Aunque ya ha acabado la parte básica de la formación, continúa acudiendo a Campus 42 para especializarse en diferentes ramas. "Sigo viniendo porque hay zonas de juego y a veces también teletrabajo aquí, quedo con amigos para comer", explica.

José Francisco anima a aprovechar esta oportunidad gratuita en Málaga. "Hay un ambiente muy bueno y es muy interesante, un aprendizaje muy rápido", asegura.

Sheila Fernández, 40 años: "Me enganchó muchísimo el hecho de que todo se haga bajo la idea de aprender de los compañeros"

Sheila Fernández. A.J.

Sheila Fernández se dedicaba a la embriología clínica y trabajaba en Londres en un hospital hasta que decidió cambiar de rumbo. "Me planteé el cambio porque quería venirme a España principalmente y mi sector aquí no era una opción. Quería pasarme al tecnológico, necesitaba aprender a programar pero todavía no lo había conseguido", recuerda.

La estudiante de Campus 42, de Torre del Mar, descubrió esta formación en una búsqueda por internet. "Vine aquí a la Discovery Week y la metodología me gustó mucho. Luego hice la piscina y me quedé sorprendida con el contacto humano. Me enganchó muchísimo el hecho de que todo se haga bajo la idea de aprender de los demás compañeros", cuenta.

El objetivo de Sheila es compaginar su estancia en 42 Málaga con el mundo laboral, aunque actualmente está centrada en su aprendizaje. "Tengo formación en inteligencia artificial y aquí estoy aprendiendo desarrollo de software y ciberseguridad. Mi idea es unir estos ámbitos".

Lo que resalta de este campus es su "versatilidad" y la variedad de personas. "A mí me apasiona ver compañeros que vienen de Letras, que no tienen una base de matemáticas como lo que yo he tenido en Ciencias. Me asombra ver de lo que su mente es capaz de razonar y el modo en el que ven las cosas, son personas con más creatividad", añade.

Sheila anima a cualquier persona a probar suerte en este campus. "He podido y la verdad es que se puede, porque en esto, al igual que en cualquier otra cosa en la vida, es nada más que la actitud y las ganas. Da igual la edad y de donde vengas", asegura.

Acceso a Campus 42

¿Cómo se accede a este campus? Las inscripciones online están disponibles siempre: esta es la forma de entrar, con la realización de dos pruebas. Una vez superadas, es el turno de la piscina, un curso intensivo de casi un mes en el que coinciden todos los seleccionados, unas 200 personas.

Si consigues finalizar esta formación, entras a formar parte del Campus 42. En este 2024, se han superado las 300 personas inscritas, de las que 169 han sido seleccionadas como estudiantes.

Alumnos del campus.

Una vez dentro, la base es el "pensamiento de software", aunque cada alumno puede especializarse en el campo que quiera si supera estas primeras fases generales. No hay clases ni libros: debes solucionar los problemas planteados en los diferentes niveles con un solo material de ayuda, un pdf a modo de guía.

Todos se apoyan entre sí: los propios estudiantes tienen asignada la tarea de corregir ejercicios de otros compañeros, como parte de una metodología que no pierde su sentido de cooperación. "El 100% de los estudiantes que han terminado el common core (los proyectos base) están trabajando, y de los alumnos actuales, el 38% también ha encontrado un empleo", aseguran.