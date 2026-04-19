Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a pedir un anticipo de su sueldo antes de que finalice el mes

Las claves

Las claves Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de cualquier empleado a solicitar un anticipo del salario ya generado antes de la fecha habitual de cobro. El anticipo solo puede pedirse sobre los días efectivamente trabajados y no genera intereses ni costes adicionales para el trabajador. Para solicitarlo, se recomienda revisar el convenio colectivo y presentar la petición por escrito al departamento de Recursos Humanos o nóminas. Si la empresa deniega el anticipo sin justificación, el trabajador puede reclamar formalmente este derecho.

El Estatuto de los Trabajadores recoge distintos derechos destinados a proteger a los empleados en España. Entre ellos, existe uno poco conocido: la posibilidad de solicitar un anticipo del salario. Este derecho permite a cualquier persona trabajadora pedir una parte del sueldo correspondiente a los días que ya ha trabajado en el mes, sin tener que esperar a la fecha habitual de cobro.

El anticipo de nómina, también conocido como salario devengado, consiste en recibir por adelantado la parte proporcional del sueldo que ya se ha generado. Por ejemplo, si el salario mensual se abona el día 30 y el trabajador lo solicita el día 15, puede pedir la cantidad correspondiente a esos quince días ya trabajados.

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empleado tiene derecho a percibir anticipos por el trabajo ya realizado antes de la fecha habitual de pago, lo que implica que la empresa debe conceder este adelanto cuando se solicite correctamente.

Para pedir un anticipo, lo primero es revisar el convenio colectivo, ya que algunos establecen condiciones concretas sobre el importe máximo o la frecuencia con la que puede solicitarse.

Después, conviene calcular la cantidad correspondiente en función de los días trabajados durante el mes. Aunque la solicitud puede hacerse de forma verbal, lo más recomendable es presentarla por escrito, ya sea mediante correo electrónico o a través de los sistemas internos de la empresa, con el fin de dejar constancia.

La petición suele dirigirse al departamento de Recursos Humanos o al área de nóminas, indicando el importe solicitado, la fecha y los días trabajados a los que corresponde el anticipo.

Una vez presentada la solicitud, la empresa debe tramitarla en un plazo razonable y realizar el ingreso. Posteriormente, la cantidad adelantada se descontará del salario cuando se abone la nómina mensual.

Es importante tener en cuenta que este anticipo no supone ningún coste ni genera intereses para el trabajador. Además, solo puede solicitarse por días ya trabajados, nunca por trabajo futuro.

Si la empresa se niega a concederlo sin motivo justificado, el empleado puede reclamar formalmente este derecho. En muchas compañías, este trámite ya se gestiona de manera digital a través del portal del empleado o aplicaciones internas.

Solicitar un anticipo del salario es una opción legal y útil para hacer frente a imprevistos económicos sin necesidad de recurrir a préstamos o créditos. Conocer este derecho permite a los trabajadores utilizarlo de forma responsable y a las empresas gestionarlo con mayor transparencia.