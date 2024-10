Los consejos del experto en geopolítica Pedro Baños a las empresas malagueñas a la hora de exportar

Vivimos en un mundo que cambia a un ritmo frenético. Tomar decisiones en una empresa a la hora de elegir mercados para exportar, proveedores, productos, asesores, etcétera no es nada sencillo porque lo que hoy puede parecer una buena idea mañana o dentro de una semana es posible que ya no valga.

La información es poder y ese es el objetivo del nuevo ciclo de conferencias que ha puesto en marcha el Hub Málaga Export, dependiente de la Cámara de Comercio de Málaga, titulado Mapeando el mundo con el patrocinio de Promálaga y Caixabank.

El primer invitado ha sido el coronel en reserva y experto en geoestrategia internacional Pedro Baños. En su discurso no quiso crear "ansiedad" al más de medio centenar de empresarios que acudieron al encuentro celebrado en el restaurante Kaleido, aunque sí es obvio que el mundo está, coloquialmente hablando, patas arriba.

Baños lamentó la invasión rusa de Ucrania y el conflicto armado que se está generando entre Israel, Líbano e Irán, alertando de las posibles repercusiones tanto en Oriente Medio como, lógicamente, en el resto del mundo.

El coronel recordó cómo Estados Unidos ha sido la máxima potencia mundial en las últimas décadas con el dólar como principal arma económica, aparte de su liderazgo militar, pero incidió en la preocupación estadounidense sobre cómo recuperar esa fortaleza ante la fuerte irrupción de China.

Un momento de la intervención de Pedro Baños ante empresarios malagueños.

En este sentido, Baños señaló que en el año 2000 China apenas contaba en el escenario mundial y hoy en día está codo con codo con EEUU, superándola incluso en facetas como la creación de patentes y modelos de utilidad.

La fuerte entrada de China en África o Latinoamérica fue otros de los temas que llamaron la atención de los asistentes en una ponencia en la que destacó el auge de la inteligencia artificial y los riesgos que comportan el uso de las redes sociales "porque todos estamos siendo absolutamente controlados".

De cara a las próximas elecciones norteamericanas, Baños aseguró que "al principio estaba convencido de que ganaría Trump pero cada vez tengo más dudas" ante la campaña positiva que se está haciendo de Kamala Harris.

A las empresas malagueñas les recomendó asesorarse bien a la hora de querer exportar o implantarse en algún país y no solo con los agregados comerciales sino incluso con los militares.

En Latinoamérica, por ejemplo, destacó que, en su opinión, el mejor país para invertir es México pese a la inseguridad jurídica y personal existente.

En materia de sostenibilidad, vio con buenos ojos los esfuerzos, principalmente de Europa, por reducir las emisiones, pero también dejó claro que si el esfuerzo no es común por parte de todos los países no vale para nada. "En Marruecos, que lo tenemos enfrente, no están haciendo lo mismo que nosotros y piensan en poner centrales nucleares que, si fallan, nos van a afectar a nosotros igual", subrayó.

Hub Málaga Export

El presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, inauguró el acto y aplaudió la creación de este ciclo de conferencias "que tiene como principal objetivo profundizar en las cuestiones que afectan a las decisiones estratégicas de las empresas malagueñas en todo lo referente a la internacionalización. Estos encuentros nos permitirán conocer de mano de prestigiosos expertos aspectos esenciales relacionados con los diversos mercados exteriores y sus posibilidades de negocio”.

En tan solo un año de funcionamiento, el Hub Málaga Export cuenta ya con 40 empresas adheridas, 15 de ellas con la calificación Premium. Son empresas dedicadas a la exportación e importación de una gran variedad de productos y servicios, desde cultivos agrícolas, productos farmacéuticos, muebles, servicios de consultoría pasando por la gestión del amianto.

Entre estas empresas se encuentran Sigfrido, Hermanos Sanchez- Lafuente, Brokaw España, Gómez y Molina Joyeros, Amiantos del Sur, Aceites Málaga, Atlas Informática, Farma Química Sur, Fumi-Hogar, Muebles Incosur, Hutesa Agroalimentaria, General Elevadores, Agammasur, Arksur y Turbojam.

De entre los servicios personalizados que el HUB Málaga Export ofrece a sus miembros destacan el asesoramiento en materia de internacionalización, trámites aduaneros, estudios y accesos a mercados internacionales, acceso preferencial a las visitas de embajadores, instituciones o dignatarios así como participación en misiones comerciales a otros países.