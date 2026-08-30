Gran fiesta medieval para visitar en familia del 4 al 6 de septiembre: mercadillos, gastronomía y música

Las claves

Las claves Generado con IA El municipio malagueño de Carratraca celebra del 4 al 6 de septiembre la XXIX edición del festival Embrujo Andalusí. Durante tres días, el pueblo se transforma en un zoco árabe con mercadillos, talleres, exposiciones, teatro, música en directo y gastronomía tradicional. El programa incluye espectáculos de flamenco, conciertos, actividades infantiles y un ambiente nocturno único con calles iluminadas por velas y antorchas. El evento está reconocido como Fiesta de Singularidad Turística Provincial y destaca la herencia andalusí y la diversidad cultural de la provincia de Málaga.

Del 4 al 6 de septiembre, un pequeño municipio malagueño recuperará su herencia andalusí con la celebración de su festival más emblemático, que este año alcanza su XXIX edición. Durante tres jornadas, el pueblo se convierte en un auténtico zoco árabe.

Se trata del Embrujo Andalusí de Carratraca, un evento en el que las calles se llenarán de puestos, sabores tradicionales, música en directo y propuestas culturales de todo tipo. Habrá un zoco artesanal, exposiciones, teatro, danza, pasacalles y gastronomía, entre otras actividades.

Además, este ambiente deja estampas únicas cuando cae la noche, con el pueblo iluminado por velas y antorchas repartidas por todo el casco urbano.

La fiesta arrancará el viernes 4 con la apertura del zoco de artesanos. A las 20.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de esta XXIX edición en el Palacio de Trinidad Grund, con pasacalles de música y danza como telón de fondo.

Ya por la noche, a las 22.00 horas, el Auditorio de la Plaza de Toros acogerá el espectáculo flamenco Embrujo Andalusí, a cargo de Antonio de Verónica y Saray Cortés.

El sábado, 5 de septiembre, la jornada comenzará al mediodía, con la apertura del zoco a las 12.00 horas y el inicio de talleres de caligrafía, elaboración de helados, pintura y trabajo en madera, entre otras disciplinas.

A lo largo del día habrá exhibiciones, pasacalles, espectáculos de títeres y degustaciones gastronómicas. La iglesia de Nuestra Señora de la Salud será escenario de un concierto de cuarteto de música clásica, mientras que la gran cita de la noche será el concierto de Estrella Morente en el Auditorio de la Plaza de Toros.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla, a través de giglon.com o en varios establecimientos de la localidad: Bar Paco Pi, Rincón del Chori y Taberna La Plaza.

El último día del festival, domingo 6, se mantendrá el zoco, los talleres, las exhibiciones, los pasacalles y los títeres, a los que se sumará una panda de verdiales.

La clausura llegará con un espectáculo de magia en la Plaza del Zoco, que pondrá el broche final a esta edición.

La presentación oficial de esta nueva edición ha corrido a cargo del diputado provincial Luis Rodríguez, acompañado por la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández. Ambos han destacado que se trata de una celebración distinguida como Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

Rodríguez ha puesto en valor el respaldo institucional a este tipo de citas, que ponen de manifiesto la diversidad cultural de la provincia y conectan con tradiciones populares de gran arraigo histórico.

El diputado también ha querido resaltar el papel del festival como escaparate del pasado andalusí de Carratraca, capaz de trasladar al visitante a otra época, al tiempo que impulsa el turismo y dinamiza la economía de los pueblos del interior.