Unicaja: ¿el último baile de una era en el Martín Carpena?

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja se juega este sábado ante el Breogán sus opciones de entrar en el playoff y en la próxima edición de la BCL. El equipo malagueño atraviesa una mala racha con nueve derrotas en los últimos diez partidos de la Liga Endesa. La posible eliminación supondría el fin de un ciclo exitoso bajo la dirección de Ibon Navarro, con siete títulos en cuatro temporadas y media. El club reconoce errores en la planificación deportiva de esta temporada, reflejados en movimientos fallidos y problemas internos como el 'caso Duarte'.

El Unicaja recibe este sábado a partir de las 18:00 horas al Club Baloncesto Breogán de Lugo en un partido en el que apurará las opciones de estar en el playoff por el título y, además, se juega ganarse una plaza por derecho en la próxima edición de la BCL, aunque sea vía fase previa.

El partido tiene el tinte dramático por el posible desenlace. El equipo puede dejar de cumplir uno de los tres objetivos obligatorios planteados al principio de temporada, estar entre los ocho primeros de la competición. Cabe la posibilidad de consumar el fracaso delante de la afición cajista.

Pero hay algo más. El choque del sábado puede ser el que marque el fin de un ciclo glorioso para el Unicaja de Málaga, el más prolífico en cuanto a títulos.

La temporada encalló en los cuartos de final de la Copa del Rey. La paliza del Real Madrid trajo consigo una mini reacción pero el equipo ya estaba herido.

Ya había dejado señales de alarma en algunos partidos de la ACB con desconexiones impropias de un equipo que si algo había hecho era competir.

Nueve derrotas en diez partidos

Son nueve derrotas en los últimos diez partidos de la Liga Endesa a falta de la segunda parte contra el Joventut en Badalona, en la que Unicaja iba perdiendo por 22 puntos al descanso.

El playoff se ha convertido en una quimera pero también la participación en la BCL sin invitación. Actualmente, el Unicaja tendría que jugar la fase previa.

La temporada arrancó con la conquista del último título oficial de la entidad de Los Guindos, el séptimo de este ciclo ganador, la Copa Intercontinental.

Dos Copas del Rey, dos BCL, dos Intercontinentales y una Supercopa de España. Ese es el palmarés que deja la era Ibon Navarro en el Unicaja en cuatro temporadas y media. Esa primera media llegó para mantener al equipo en la ACB.

A partir de ahí, el equipo despegó con un proyecto que funcionó a las primeras de cambio. Solo se mantuvieron tres jugadores en la plantilla -Alberto Díaz, Brizuela y Jonathan Barreiro- y todos y cada uno de los fichajes dieron un rendimiento extraordinario, con apenas cambios durante tres temporadas.

A la marcha de Brizuela se respondió con la llegada de Kameron Taylor, un acierto total.

El pasado verano se desmanteló gran parte de la estructura del equipo, con las salidas de Carter, Osetkowski, Ejim, Taylor y Yankuba Sima, buscando perfiles similares en el mercado. Pero nada salió bien desde el inicio.

El ‘caso Duarte’, con el dominicano apartado del equipo es la muestra de que esta temporada los movimientos no fueron acertados en las oficinas de Los Guindos, algo que se ha reconocido públicamente desde el club.

La espinita de la ACB

Este ciclo se va a cerrar con la espinita de la Liga Endesa. Unicaja no ha podido rebasar las semifinales, cuando lo tuvo en bandeja especialmente en la temporada 2023-2024, con el quinto partido en el Martín Carpena contra UCAM Murcia tras remontarle un 0-2.

Se han vivido tres semifinales en esta era -FC Barcelona, UCAM y Real Madrid-, compitiendo en las tres, algo menos en la última contra el Real Madrid, cuando el equipo en teoría estaba más preparado para alcanzar la final.

Además, han sido cuatro Final Four de la BCL, con dos triunfos.

Pero todo apunta, salvo milagro, que esta época ya quedó atrás del todo y el partido del sábado puede dar carpetazo como local -falta una jornada en Vitoria contra Baskonia y la segunda parte en Badalona- a una época quizás irrepetible.

Ibon Navarro deshoja la margarita para afrontar su renovación con el equipo malagueño, aunque todavía tiene un año más de contrato. Ya ha habido cantos de sirena con posibles novios del técnico vitoriano.

Pero lo que está claro, en boca del presidente Antonio Jesús López Nieto, es que hay que darle la vuelta como un calcetín al equipo, al que quizás sólo le resta su último baile en el Martín Carpena.