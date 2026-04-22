El Unicaja afronta un calendario áspero para meterse en el playoff por el título

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja ocupa actualmente el octavo puesto de la ACB, con 15 victorias y 12 derrotas, y afronta un tramo final de temporada sin margen de error para asegurar su presencia en el playoff. El equipo malagueño tiene por delante un calendario exigente, con siete partidos restantes, de los cuales tres serán en casa y cuatro como visitante. Entre los rivales destacan Hiopos Lleida, Dreamland Gran Canaria, Joventut de Badalona, San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Río Breogán y Kosner Baskonia, todos con diferentes objetivos en la clasificación. El presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, ha recalcado los objetivos de la temporada y ha advertido a la plantilla tras la reciente derrota ante el colista Granada.

El Unicaja de Málaga está cumpliendo los objetivos que encara en cada inicio de temporada en esta era Ibon Navarro. Jugar la Copa del Rey, clasificarse para la Final Four de la BCL ya están tachados de la lista. Falta el acceso al playoff por el título, algo que se ha complicado trufando de varias actuaciones lamentables la temporada regular. La última, la incomparecencia contra el colista en Granada del pasado domingo.

Esos tres objetivos los recalcó el presidente de la entidad cajista, Antonio Jesús López Nieto, el pasado lunes en 7TV Málaga. Pero también le dio un tirón de orejas a la plantilla antes de la recta final del campeonato regular después del sonrojante partido contra Covirán Granada.

Esta derrota deja al Unicaja en el octavo puesto de la ACB con 15 victorias y 12 derrotas. El séptimo puesto ya queda lejos, a dos victorias, con poco margen para recuperarlas. En la novena plaza está Surne Bilbao Basket, también con 15 victorias pero con 13 derrotas al tener un partido más.

Esta situación deja al Unicaja sin margen de error. Y tendrá que hilar fino porque tiene por delante un calendario áspero en el que podría penalizarle mucho cualquier fallo. Son siete jornadas con tres partidos de local y cuatro de visitante.

Para empezar, este sábado recibe a un Hiopos Lleida crecido tras ganarle en su cancha al FB Barcelona. Los catalanes, en tierra de nadie, tienen 10 victorias y 17 derrotas. Llegan sin presión al Carpena.

Más apurado llegará Dreamland Gran Canaria el próximo miércoles, también en el Carpena. Los de Las Palmas, habituales de playoff y Copa del Rey, están protagonizando una temporada horrible, peleando por la permanencia en la Liga Endesa.

Ahora mismo son terceros por la cola con las mismas cifras que Morabanc Andorra, en posiciones de descenso.

El siguiente rival será el Joventut de Badalona a domicilio, consolidado en posiciones de playoff y con dos rivales por encima en la tabla a tiro de piedra.

Luego llegará el parón por la Final Four de la BCL en Badalona, donde el AEK espera en la semifinal con ganas de revancha.

Seguro que el papel que desarrolle el equipo de Ibon Navarro influirá en el tramo final de la fase regular. Una mala actuación dejaría a la plantilla a los pies de los caballos después de esta temporada llena de altibajos, aunque de momento cumpliendo objetivos.

San Pablo Burgos a domicilio y en la misma situación actualmente que Dreamland Gran Canaria. UCAM Murcia, en la pelea por ser cabeza de serie en el playoff también lejos del Carpena. Río Breogán sin nada en juego en el Carpena. Y Kosner Baskonia en el Buesa Arena con un hueco en las cuatro primeras plazas de la clasificación en juego.

Esa es la secuencia final para el Unicaja en la fase regular de la Liga Endesa. La afronta sin margen de error y con la afición ojo avizor.

Calendario del Unicaja hasta el final de la liga regular de la ACB:

Jornada 28: Unicaja vs. Hiopos Lleida, sábado 25 de abril. Hora: 18:00.

Jornada 30: Unicaja vs. Dreamland Gran Canaria, miércoles 29 de abril. Hora: 20:00.

Jornada 29: Joventud de Badalona vs. Unicaja, sábado 2 de mayo. Hora: 18:00.

FINAL FOUR DE LA BCL, DEL 7 AL 9 DE MAYO.

Semifinal: Unicaja vs. AEK de Atenas, jueves 7 de mayo. Hora: 21:00.

Jornada 31: San Pablo Burgos vs. Unicaja, jueves 14 de mayo. Hora: 19:00.

Jornada 32: UCAM Murcia vs. Unicaja, domingo 17 de mayo. Hora: 12:30.

Jornada 33: Unicaja vs. Río Breogán, sábado 23 de mayo. Hora: 18:00.

Jornada 34: Kosner Baskonia vs. Unicaja. Fecha y hora por confirmar.