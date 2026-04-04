90-74 | El Unicaja se atasca en la ACB

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja perdió 90-74 ante el Surne Bilbao en un partido donde fue siempre a remolque y se complica su posición en los playoff de la Liga Endesa. James Webb III fue el jugador más destacado del Unicaja con 20 puntos y 7 rebotes, pero su eliminación por faltas fue determinante en el desenlace. El Bilbao, liderado por Pantzar y Hilliard, gestionó mejor el partido y llegó a tener una ventaja decisiva gracias a su acierto desde el tiro libre. A pesar de la derrota, el Unicaja logró conservar el 'average' en el duelo directo, aunque queda octavo y en el límite de las posiciones de playoff.

El Unicaja patina en Bilbao y convierte en rutina pinchar lejos del Carpena, lo que le pone en peligro la plaza en el playoff por el título. El 90-74 es el reflejo de un partido en el que el cuadro malagueño fue siempre a remolque, lejos de la versión competitiva que se vio en la BCL.

Con esta derrota, el Unicaja es octavo a falta de que finalice la jornada, en la frontera con las posiciones del playoff por el título de liga.

Liderado por Melwin Pantzar (11 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias para 23 de valoración) y Darrun Hilliard (18 y 4), el equipo vizcaíno peleó incluso hasta la última posesión por remontar los 18 puntos de desventaja que encajó en el Martín Carpena y conseguir el 'average' frente al que por ahora es un rival directo.

Por parte del Unicaja, James Webb III (20 y 7) fue el más destacado y tiró de su equipo en los momentos más complicados, pero su eliminación por cinco faltas con siete minutos aún por disputarse después de dos rápidas personales fue una losa demasiado pesada para los de Ibon Navarro en su intento de remontada.



El partido comenzó con mucha imprecisión por parte de ambos equipos y parciales para uno y otro bando, aunque fue el cuadro andaluz el que disfrutó de las primeras ventajas reseñables (4-10 m.4 y 14-21 m.7) apoyado en las manos de Rubit y Duarte.



Los locales, animados también por la reaparición de Harald Frey, no bajaron los brazos y acabaron dando la vuelta al marcador al final del cuarto (26-23). Una excelente labor coral de los de Ponsarnau que mantuvieron en el segundo parcial para dar el primer golpe de efecto en los tres minutos previos al descanso.



Un parcial de 12-3, con cinco puntos de Petrasek y cuatro de un motivado Pantzar, abrieron una brecha de +7 al descanso con el Unicaja aguantando el vendaval bilbaíno gracias a un Webb muy acertado.



El estadounidense mantuvo el pulso del Unicaja hasta que con el 58-56 (m.25) la mayor energía y una aportación constante desde el tiro libre (29/34 por 9/16 del Unicaja) despegaron a los locales por encima de los diez puntos ya hasta la bocina final.



La quinta falta de Webb con 78-65 en el luminoso y siete minutos aún por disputarse dio la puntilla al Unicaja, que en los cinco minutos finales se esforzó por al menos conservar el 'average' y, no sin sufrimiento, logró al menos ese objetivo.



El Surne Bilbao lo peleó hasta la última posesión y aunque no lo consiguió se impulsó de cara a la vuelta de semifinales de la Copa FIBA Europa que el próximo miércoles le medirá al Szombathely en busca de su segunda final consecutiva en el torneo.



- Ficha técnica:



90.- Surne Bilbao (26+23+27+14): Pantzar (11), Jaworski (9), Lazarevic (-), Petrasek (10), Hlinason (7) -quinteto inicial- Normantas (11), Frey (4), Krampelj (10), Hilliard (18), Bagayoko (8) y Font (2).



74.- Unicaja (23+19+21+11): Perry (9), Webb (20), Kalinoski (5), Barreiro (3), Balcerowski (10) -quinteto inicial- Audige (5), Díaz (-), Djedovic (6), Sulejmanovic (-), Rubit (7), Duarte (9) y Tillie (-).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron por cinco faltas a Webb (m.33).



Incidencias: Partido de la 25ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 7.406 espectadores en las gradas.