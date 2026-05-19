El Málaga CF ya sabe cuándo visitará al Real Zaragoza en la última jornada

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ya conoce los horarios de sus dos últimos partidos en Segunda División: ambos se disputarán a las 18:30 horas. El equipo malagueño recibirá al Racing de Santander el domingo 24 de mayo y cerrará la temporada visitando al Real Zaragoza el domingo 31 de mayo. El Málaga CF tiene serias opciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera y todavía mantiene alguna remota posibilidad de ascenso directo.

La Segunda División ya encara las dos últimas jornadas. Alcanza la jornada 41 y ya hay un equipo ascendido, el Racing de Santander, que el domingo visitará el estadio de La Rosaleda para enfrentarse al Málaga CF a partir de las 18:30.

Los de Funes tienen serias opciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera División, y alguna remota de aspirar al ascenso directo. Para afrontar esos dos desafíos, el Málaga ya conoce los horarios de los dos últimos partidos.

LaLiga ha unificado los horarios de los partidos con algo en juego de las dos últimas jornadas. Y el Málaga jugará los domingos 24 y 31 de mayo a las 18:30 horas contra Racing de Santander y Real Zaragoza respectivamente. Ahí se jugará su futuro.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Jornada 41: Málaga CF vs. Racing de Santander, domingo 24 de mayo. Hora: 18:30.

Jornada 42: Real Zaragoza vs. Málaga CF. domingo 31 de mayo. Hora: 18:30.

Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026