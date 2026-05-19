El Málaga CF ya sabe cuándo visitará al Real Zaragoza en la última jornada
Todos los partidos con algo en juego de la última jornada serán el domingo 31 de mayo a partir de las 18:30 horas. El conjunto blanquiazul visita al Real Zaragoza en La Romareda.
Racing de Santander y Real Zaragoza son los dos últimos rivales de los de Martiricos.
Más información: la afición del Málaga CF activa el modo ascenso
Las claves
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El Málaga CF ya conoce los horarios de sus dos últimos partidos en Segunda División: ambos se disputarán a las 18:30 horas.
El equipo malagueño recibirá al Racing de Santander el domingo 24 de mayo y cerrará la temporada visitando al Real Zaragoza el domingo 31 de mayo.
El Málaga CF tiene serias opciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera y todavía mantiene alguna remota posibilidad de ascenso directo.
La Segunda División ya encara las dos últimas jornadas. Alcanza la jornada 41 y ya hay un equipo ascendido, el Racing de Santander, que el domingo visitará el estadio de La Rosaleda para enfrentarse al Málaga CF a partir de las 18:30.
Los de Funes tienen serias opciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera División, y alguna remota de aspirar al ascenso directo. Para afrontar esos dos desafíos, el Málaga ya conoce los horarios de los dos últimos partidos.
LaLiga ha unificado los horarios de los partidos con algo en juego de las dos últimas jornadas. Y el Málaga jugará los domingos 24 y 31 de mayo a las 18:30 horas contra Racing de Santander y Real Zaragoza respectivamente. Ahí se jugará su futuro.
Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:
Jornada 41: Málaga CF vs. Racing de Santander, domingo 24 de mayo. Hora: 18:30.
Jornada 42: Real Zaragoza vs. Málaga CF. domingo 31 de mayo. Hora: 18:30.
Calendario del Málaga CF para la temporada 2025-2026
Jornada
Partido
Resultado
1
Málaga CF vs SD Eibar
1-1
2
Málaga CF vs Real Sociedad B
1-0
3
UD Las Palmas vs Málaga CF
1-0
4
Málaga CF vs Granada CF
2-2
5
SD Huesca vs Málaga CF
1-0
6
Málaga CF vs Cádiz CF
0-1
7
Burgos CF vs Málaga CF
2-1
8
Racing de Santander vs Málaga CF
3-0
9
Málaga CF vs Deportivo La Coruña
3-0
10
CD Leganés vs Málaga CF
2-0
11
Málaga CF vs FC Andorra
4-1
12
CD Castellón vs Málaga CF
2-1
13
Málaga CF vs Córdoba CF
2-2
14
Cultural Leonesa vs Málaga CF
1-0
15
Málaga CF vs CD Mirandés
3-2
16
Real Valladolid vs Málaga CF
1-1
17
Málaga CF vs Real Zaragoza
1-1
18
Albacete vs Málaga CF
1-3
19
Málaga CF vs UD Almería
2-1
20
Real Sporting vs Málaga CF
1-3
21
Málaga CF vs AD Ceuta FC
2-1
22
Córdoba CF vs Málaga CF
0-1
23
Málaga CF vs Burgos CF
3-0
24
CD Mirandés vs Málaga CF
2-1
25
Málaga CF vs Cultural Leonesa
2-1
26
Real Sociedad B vs Málaga CF
2-1
27
Málaga CF vs Albacete
1-0
28
Granada CF vs Málaga CF
0-1
29
Málaga CF vs Real Valladolid
3-3
30
Málaga CF vs. SD Huesca
5-3
31
Cádiz CF vs Málaga CF
0-3
32
Málaga CF vs CD Leganés
0-0
33
Andorra FC vs. Málaga CF
3-3
34
Deportivo vs. Málaga CF
1-1
35
Málaga CF vs. UD Las Palmas
2-0
36
UD Almería vs. Málaga CF
3-2
37
Málaga CF vs. CD Castellón
2-3
38
SD Eibar vs. Málaga CF
2-4
39
Málaga CF vs Real Sporting
2-1
40
AD Ceuta FC vs Málaga CF
1-4
41
Málaga CF vs Racing de Santander
—
42
Real Zaragoza vs. Málaga CF
—