El Málaga C.F. blinda a Diego Murillo hasta 2029 y refuerza su apuesta por La Academia

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga C.F. ha renovado al defensa Diego Murillo hasta 2029, ampliando su contrato anterior que finalizaba en 2027. Murillo, con trayectoria en la cantera blanquiazul desde 2017, ha sido capitán y referente del filial Atlético Malagueño. Debutó con el primer equipo en 2022 y ha jugado en varias posiciones defensivas, consolidándose como titular en la temporada 2025/2026. La renovación refuerza la apuesta del club por los jugadores formados en La Academia y asegura la continuidad de un futbolista clave en el proyecto.

El Málaga C.F. ha anunciado la renovación del defensa Diego Murillo hasta 2029, ampliando así el contrato que el jugador tenía en vigor hasta 2027. El nuevo acuerdo se ha firmado en las oficinas del estadio de La Rosaleda junto al director deportivo del club, Loren Juarros.

Murillo, que este sábado cumple 25 años, nació, curiosamente, en Malagón (Ciudad Real), aunque puede considerarse prácticamente malagueño por su larga trayectoria en la cantera blanquiazul. El central llegó en 2017 para incorporarse al Juvenil B que competía en Liga Nacional.

Tras pasar también por el CD San Félix en su etapa juvenil, debutó con el Atlético Malagueño en la temporada 2019/2020, aún con licencia del Juvenil A. Con el paso de los años fue ganando protagonismo en el filial, coincidiendo además con el actual técnico del primer equipo, Juan Francisco Funes.

Su crecimiento en el segundo equipo le llevó a convertirse en uno de los referentes del Malagueño, donde ejerció como capitán y destacó por su contundencia defensiva y su liderazgo dentro y fuera del campo.

Murillo debutó con el primer equipo el 24 de septiembre de 2022 en La Rosaleda, en un partido de Segunda División frente al Villarreal B que terminó con empate a uno. Aquel día jugó como lateral derecho pese a su posición natural de central.

En la histórica temporada 2023/2024, que culminó con el ascenso a LaLiga Hypermotion en Tarragona, el defensor fue utilizado con frecuencia en el lateral izquierdo de la zaga.

Desde la campaña 2024/2025 forma parte oficialmente de la primera plantilla y en la actual temporada 2025/2026 ha logrado consolidarse en el once titular, superando ya el medio centenar de partidos oficiales con la camiseta blanquiazul.

Con esta renovación, el Málaga CF refuerza su apuesta por los futbolistas formados en La Academia y asegura la continuidad de uno de los jugadores que más ha crecido dentro del proyecto deportivo del club en los últimos años.