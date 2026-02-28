Los Cármenes, un campo maldito para el Málaga CF: estos son los malos números en Granada

Nelson Monte en el momento del gol que le marcó al Granada. Málaga CF

El Málaga CF visita este sábado el estadio de Los Cármenes con la intención de romper la mala racha lejos de La Rosaleda, con dos derrotas consecutivas contra rivales de la zona baja de la clasificación. Pero también para espantar el malfario que lo persigue en el estadio nazarí, donde desde su refundación en 1994 sólo ha ganado una vez.

Los blanquiazules, desde 1994 como Atlético Malagueño, han visitado en trece ocasiones el estadio de Los Cármenes, en todas las categorías. Queda al margen la de la temporada 2023-2024 en Primera RFEF contra el filial. Y los números no son para tirar cohetes.

De esas trece visitas, el Málaga ha cosechado ocho derrotas, cuatro empates y una sola victoria.

La trayectoria arrancó en la temporada 1993-1994 con el conjunto blanquiazul bajo la denominación de Atlético Malagueño. El resultado fue empate a dos goles. Los tantos malagueños los anotó ambos Servia.

El primer enfrentamiento como Málaga CF llegó dos temporadas después, en la 1995-1996, con la primera derrota en el casillero. Lucas Alcaraz y Antonio Benítez ocupaban los banquillos.

Ambos conjuntos se vieron las caras durante dos temporadas más en Segunda B, hasta que el Málaga empezó a escalar en el fútbol nacional hasta Primera División. Pero Los Cármenes se le resistió.

Después de las 97-98, Málaga y Granada volvieron a cruzarse en Primera División en el curso 2011-2012, con una nueva victoria para los locales por 2-1. No importó que el Málaga estuviera peleando la Champions League.

Hasta la temporada 2016-2017 no llegó la primera y única victoria del Málaga CF en Los Cármenes. Un 0-2 con la firma de Sandro y Míchel en el banquillo.

Desde entonces, el Málaga no ha vuelto a ganar en el feudo nazarí, donde ha cosechado dos derrotas y un empate.

En total, el Málaga ha encajado 16 goles y ha anotado 9 en el estadio de Los Cármenes.

Todos los partidos entre el Granada CF y el Málaga CF en Los Cármenes: