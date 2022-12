Una banda derecha nueva para la segunda vuelta en el Málaga CF

La banda derecha que se imaginaba este verano en el Málaga CF ha durado una vuelta. El mercado de invierno va a ser al conjunto blanquiazul para restructurar todo el flanco derecho, con entradas y salidas, e irrupciones como la de Pablo Chavarría. Ya he llegado Delmás y se esperan dos salidas, la de Juanfran y la de Pablo Hervías.

Uno de los fichajes que parecía más sólido este mercado estival fue el de Juanfran Moreno para el lateral derecho. El madrileño venía del fútbol turco, donde en tres temporadas lo jugó casi todo. Se le fue yendo la competencia con las salidas de Calero e Ismael. El comodín de la polivalencia, que no le ha funcionado al Málaga, servía a Pablo Guede y a Manolo Gaspar para explicar que la posición estaba cubierta, con nombres como los de Bustinza o Ramalho.

Pero el '2' no ha terminado de cuajar. Ya en el primer partido en Burgos fue sustituido, algo a lo que no está acostumbrado por su rendimiento en otros equipos. Ha estado en el banquillo en varias ocasiones y en los cuatro últimos partidos ha estado no ha participado.

Según desveló el diario AS, Juanfran dejará de ser jugador del Málaga este mercado de invierno.

La entidad de Martiricos ha hecho oficial la llegada de Julián Delmás para esa demarcación, procedente del Cartagena.

Los otros dos nombres que apuntaban a ocupar la banda derecha del Málaga, en la posición de extremos, eran Pablo Hevías y Álex Gallar.

Ninguno ha podido estar a pleno rendimiento en la primera vuelta. En el caso del riojano, según el diario Málaga Hoy, saldrá este invierno rumbo a Bolivia. Tiene una buena oferta para él y para el club. Llegó a La Rosaleda tras una larga lesión cuyas secuelas le han impedido tener regularidad. Su salida sería estrictamente por motivos económicos.

El otro nombre es el de Álex Gallar, fichado para jugar a pierna cambiada en el extremo derecho. También en la mediapunta. Pero el catalán ha estado lastrado por las lesiones y también por el drama personal de la pérdida de su hija. Cuando llegó Pepe Mel prefirió utilizarlo a pierna natural, en la banda izquierda. En Tarragona sí jugó por la derecha.

En las últimas semanas se ha consolidado en la posición de extremo derecho Pablo Chavarría, que parece plenamente recuperado físicamente después de las lesiones musculares consecuencia de su rotura de cruzado. El argentino parece ahora mismo inamovible en esa posición. Pero Chavarría, cuando empezó la pretemporada, era un descarte al que no se le encontró salida.

Desde que la pelota echó a rodar, la falta de extremos en la plantilla fue alarmante. Manolo Gaspar defendió el equilibrio de la plantilla, pero la realidad era otra. Y se hizo patente con la llegada de Pepe Mel. El técnico ha tenido que tirar de jugadores del Atlético Malagueño para jugar en las bandas. Cristina, Haitam (baja para toda la temporada) o Issa Fomba han jugado en los extremos.

Por ello, desde la dirección deportiva se ha trabajado en la búsqueda de extremos durante toda la primera vuelta. Son la prioridad. Pepe Mel también se ha implicado, dando su opinión y hablando directamente con los candidatos. El baile de nombres no ha parado.

Cuando se reanude la competición, o como mucho a finales de enero, los nombres de la banda derecha del Málaga no tendrán nada que ver con los que se instalaron en el imaginario malaguista en agosto.

