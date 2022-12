La lista de la pelusilla: las historias que nos hubiera gustado escribir este 2022

Noticias relacionadas La lista de la pelusilla: todas las historias que nos hubiera gustado escribir este 2021

En estas entrañables fechas de paz y recogimiento familiar, la envidia —o, como nos decían cuando niños, la pelusilla— está mal vista. ¡Nos parece fatal! Ya el pasado año 2021, en EL ESPAÑOL de Málaga elegimos cuáles son las historias que más nos han gustado de la competencia, como una forma de reconocer modestamente la relevancia del buen periodismo local. Y, para colmo, por algún motivo hemos decidido convertirlo en una dolorosa y feliz tradición navideña. ¡Qué rabia!

La última voluntad de Ablaye (por Juan Cano en Diario Sur)

Elegido por Alba Rosado, reportera de Vivir y Sucesos.

La historia de Ablaye nos ha marcado a todos los medios de comunicación malagueños y a todo aquel que tenga corazón. Era difícil de entender cómo alguien se aferraba a un fino hilo de vida con coraje y valentía por querer cumplir su último deseo, ver a su hijo y abrazarlo por última vez mientras miraba a los ojos a la muerte.. Esta es la parte que todos conocemos y que se viralizó en redes, pero la realidad es que el periodista de Diario Sur Juan Cano fue quien se coló en el piso de Ablaye en Fuengirola el pasado mes de julio para explicar con todo lujo de detalles cómo era su vida pegado a una máquina que le mantenía viviendo con su enfermedad rara. Cano cuenta con mucho cuidado en este reportaje qué es la desconocida hipertensión arterial pulmonar y cómo afecta a un caso tan particular como el de Ablaye. La divulgación y las historias personales, de los que no tienen voz, siempre en mi equipo.

Un paseo actual por el Torremolinos de leyenda: de la playa de Brigitte Bardot a la discoteca de Judy Garland (por Nacho Sánchez en El País)

Elegido por Ángel Recio, director de EL ESPAÑOL de Málaga.

Nacho Sánchez no es solo un magnífico periodista sino que es una persona buena con todas las letras. Desde El País ha escrito numerosos artículos que reflejan a la perfección el día a día de Málaga y la Costa del Sol y hasta le acaban de dar un premio. He incluido este artículo en La Pelusilla porque, simplemente, es magnífico. Recuerda los momentos dorados de un Torremolinos que no pude vivir personalmente por edad pero que debió ser tremendo. En este artículo paseas de la mano de Sánchez y sus fuentes por las calles de ese Torremolinos por el que pasaron las principales estrellas de Hollywood. La mayoría se bebían hasta el agua de los floreros e incluso alguno acabó detenido... Pero eso es otra historia.

La Copa Davis de Málaga es la Ensaladera de Felix Auger-Aliassime (por José Manuel Olías en Málaga Hoy)

Elegida por Antonio Trujillo, colaborador de Deportes.

El pasado mes de noviembre se jugó en Málaga la fase final de la Copa Davis. La gran final la disputaron Canadá y Australia. El jugador más alto en el ránking que se citó en Málaga fue el canadiense Felix Auger-Aliassime, 8 de la ATP. Fue el protagonista de la final, el que llevó a Canadá a la Ensaladera. Y nadie de los compañeros de la prensa presentes en el Palacio de los Deportes Martín Carpena supo reflejar lo ocurrido sobre la pista como lo hizo José Manuel Olías en las páginas de Málaga Hoy.

De frikis a emprendedores de éxito: la generación de oro de la Málaga 'tech' (por Nuria Triguero en Diario Sur)

Elegido por Demófilo Peláez, redactor de Tecnología.

La historia de la generación dorada de la Málaga tecnológica es apasionante. Triguero, con la legitimidad de años apostando por darles visibilidad frente a la información económica más institucional, hace balance con Bernardo Quintero, Joaquín Cuenca, Soledad Antelada, Manu Heredia, Carmel Hassan y Luis Hernández en este reportaje. Ellos aterrizan lo elevado de las nuevas tecnologías en sus inicios como pequeños niños frikis malagueños, una narrativa necesaria para ayudar a empujar a que todo lo bueno que trae el futuro permee hasta lo más pequeño de nuestra ciudad. Y trae además una frase definitiva: "Sin darnos cuenta entrenamos la resiliencia, el hábito de aprender de nuestros errores y embarcarnos en intentar cosas nuevas. Creo que hoy lo llaman emprendimiento e innovación".

Era de justicia reconocer este fantástico trabajo, que ha tenido dura competencia: también me entusiasmó la columna reportajeada de Pablo Bujalance Lo que pasa en El Palo, que de algún modo sintetiza mucho de lo que me interesa sobre mi barrio.

Compromiso y whatsapps para salvar a Pablo (por Leonor García en Málaga Hoy)

Elegido por Sebastián Sánchez, redactor jefe.

Las aventuras de un grupo de médicos comprometidos y unidos por el objetivo de salvar la vida de Pablo, un niño de 2 años ingresado en el Hospital Universitario de Burgos que tenía que ser conectado a una máquina para seguir viviendo. Una historia de entrega y reconocimiento a los profesionales sanitarios que tan bien cuenta Leonor García. Pero es solo una de otras cientos de noticias y reportajes firmadas por esta compañera de Málaga hoy, que me hubiera gustado contar a mi. Leonor es, sin duda, una de las mejores periodistas de la provincia. Doy fe de ello. Compartí 17 años a su lado y ahora no me queda otra que sentir orgulloso y envidia de cada una de sus creaciones.

