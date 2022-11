¿Qué cambios puede hacer Mel en el Málaga CF?

Un desolado Pepe Mel comparecía en la sala de prensa de La Rosaleda tras la nueva derrota del Málaga CF contra el Eibar que volvía a situarlo colista. El equipo había cometido los mismos pecados que lo están condenando partido tras partido. Conceder un gol por errores individuales, y ser incapaz de reaccionar cuando se pone por detrás en el marcador. Ese está siendo el denominador común en los encuentros en los que el conjunto blanquiazul no es capaz de ganar. Pasó el domingo, pasó en Oviedo y pasó en Leganés. Así, el Málaga es último con nueve puntos.

Pepe Mel dejó una sentencia clara tras el partido: "A lo mejor tenemos que jugar a otra cosa". Pero, ¿a qué puede jugar Mel? ¿A qué se refiere el entrenador malaguista con jugar a otra cosa? Cambiar cromos, cambiar el sistema, guardar más la ropa...

Si de cambiar cromos se refiere, hay varios fijos que no ha tocado hasta ahora y parece que no tocará. Además de los dos laterales que no tienen recambio, Manolo Reina, Escassi, Burgos, N'Diaye y Rubén Castro son pilares del equipo. En la picota han estado el portero y ahora está el central y uno de los capitanes, Alberto Escassi, después de que dos errores individuales suyos hayan costado goles en Oviedo y contra el Eibar.

El sistema preponderante de Mel es el de 1-4-2-3-1, buscando debajo de las piedras para colocar a extremos. Ha tirado de la cantera para materializar ese sistema, y el mejor extremo que ha tenido Mel hasta ahora ha sido Cristian, ninguno de la primera plantilla.

Podría romper Mel ese entramado del centro del campo con los dos jugadores del centro de la defensa y el media punta para pasar a un 1-4-4-2, con jugadores más físicos, como podría ser Luis Muñoz acompañando a N'Diaye, y renunciando a algunos jugones como los que ha ido utilizando hasta ahora: Ramón, Febas o Fran Villalba. Podría usar Mel esta fórmula para dar entrada a Fran Sol o Loren Zúñiga al intocable Rubén Castro.

Una línea de cinco atrás sería lo más alejado de la idea que traía Pepe Mel y de la que ha desarrollado a lo largo de su carrera como entrenador.

Podría ordenar el entrenador madrileño que el equipo no fuese a presionar tan arriba la salida del balón del contrario y juntar líneas algunos metros más atrás para cerrar espacios, además de que la defensa no quede tan adelantada como pudo ocurrir en varias ocasiones contra el Andorra y o en Leganés, donde el gol llegó con los centrales muy lejos del área.

Lo bueno del fútbol es que siempre ofrece revancha y esta semana además llega antes, porque el Málaga CF juega este jueves en Cartagena. Ahí se podrá descifrar a qué se refería Pepe Mel con jugar a otra cosa.

