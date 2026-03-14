Media Maratón de Málaga 2026: horario, recorrido y principales novedades

Las claves nuevo Generado con IA La Media Maratón de Málaga 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo, con salida y meta en el Paseo del Parque a las 8:15 horas. El recorrido de 21,097 kilómetros discurrirá por el centro y litoral de la ciudad, pasando junto al mar y lugares emblemáticos como Martín Carpena y El Limonar. Entre las novedades destaca el traslado de la Feria del Corredor a la Terminal de Cruceros del Puerto, donde se entregarán dorsales el 13 y 14 de marzo. La salida será por oleadas, en diferentes turnos según la marca prevista de los corredores, para mejorar la fluidez en los primeros kilómetros.

La XXXV TotalEnergies Media Maratón Ciudad de Málaga se celebra este domingo 15 de marzo con salida a las 8:15 horas desde el Paseo del Parque, punto que también acogerá la meta tras completar los 21,097 kilómetros del recorrido urbano por el centro y el litoral de la capital.

La prueba, una de las grandes citas del calendario andaluz de atletismo popular, reunirá a miles de corredores -cerca de 12.000 inscritos- en un circuito homologado por la federación.

El circuito transcurre casi en su totalidad junto al mar, tanto en dirección al Martín Carpena (ida), como hacia la zona de El Limonar (vuelta), para finalizar al Paseo del Parque, hacia donde los corredores accederán desde el Paseo de los Curas.

Circuito del Medio Maratón de Málaga 2026 Media Maratón de Málaga

Entre las principales novedades de esta edición destaca el cambio de ubicación de la Feria del Corredor, que se celebra desde este viernes en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga.

Allí se entregarán dorsales y bolsa del corredor el viernes 13 y el sábado 14 de marzo, de 10:00 a 20:00 horas, con acceso libre también para acompañantes.

Otra novedad organizativa será la salida por oleadas, diseñada para mejorar la fluidez en los primeros kilómetros.

Los corredores partirán en diferentes turnos según su marca prevista: 8:15 (sub 1h30), 8:20 (sub 1h45), 8:27 (1h46–2h) y 8:35 (más de 2h).

Medio Maratón de Málaga 2026: salida por oleadas de los corredores Media Maratón de Málaga

La prueba estrenó recorrido en la edición de 2025, que sirvió para establecer nuevos récords tanto en categoría masculina como femenina. En la categoría masculina, Gilbert Kipkosgei Kiprotich detuvo el crono en un espectacular 58:27. En la categoría femenina, Loice Chemnung se impuso con un brillante 1:05:46.