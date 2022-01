El CAB Estepona de Málaga inicia el nuevo año en puestos de 'play off'

El deporte vuelve, en su mayoría, este fin de semana tras el parón por las fiestas navideñas. Son muchos los equipos malagueños que se encuentran en buenas posiciones con el objetivo de alcanzar los play off o de luchar por ellos en esta segunda parte de la temporada. Uno de ellos es el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, equipo de la Liga Femenina Challenge de baloncesto que se encuentra asentado en esa zona. Pero no retomará su actividad este sábado ante el Recoletos Zamora tras notificar un brote de Covid-19 en el equipo.

Precisamente este pequeño parón llega un gran momento de la temporada. El club marcha sexto en la competición doméstica con un balance de nueve victorias y siete derrotas. Y no solo eso, sino que es el tercer conjunto de la categoría con mejor estado de forma al acumular tres triunfos consecutivos. El reto este fin de semana presumía de ser mayúsculo al enfrentarse al cuarto clasificado (el partido de la primera vuelta acabó con un 90-55).

Para ello iban a poder contar con un plantel de jugadoras al que se ha sumado en los últimos días Yacine 'Yaya' Diop. La posición natural de la jugadora senegalesa es escolta, aunque su gran físico le podría permitir ser alero. No se trata de una gran especialista más allá del arco, sino que entre sus aptitudes están las penetraciones a canasta o los rebotes. La nueva incorporación, si el cuerpo técnico lo viese oportuno, podría vestir la camiseta del CAB Estepona ya (promedió en el Charnay francés, su último equipo, 7.3 puntos y 3.5 rebotes en 21 minutos).

Su llegada responde a un déficit de figuras en la línea exterior. Eva Cases Rey, pieza clave esta temporada, sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y de la raíz meniscal posterior externa de la rodilla izquierda y se perderá lo que queda de temporada. Estaba siendo la cuarta jugadora con mejor porcentaje en tiros de 2 de la categoría. Además, Ariana Moorer ha pedido la baja voluntaria y la base Laura Fernández también dejó de pertenecer al equipo malagueño durante la primera vuelta.

Eso "solo" en la línea exterior porque en el juego interior también ha sufrido el conjunto de Antonio Pernes. Marina Markovic, pilar indispensable, tuvo que pasar hace algunos meses por quirófano para operarse de una rotura en el menisco de su pierna derecha y del aumento de la rotura parcial de fibras del ligamento cruzado.

Pero no todas las noticias son negativas. El CAB Estepona tiene entre sus filas a la MVP de la Liga Femenina Challenge: Ana Pocek. Sus números asustan: es la jugadora con más puntos, con más rebotes, quinta en asistencias, sexta en recuperaciones, segunda en faltas recibidas y, evidentemente, líder en valoración. Es el principal engranaje sobre el que gira el equipo para sustentarse en esos puestos de play off.

Pero el verdadero secreto de este equipo es el grupo en su conjunto: tercer mejor equipo en ataque (71.9 puntos), en porcentaje en tiros de campo (43.7%), en valoración (79.1) y líder en asistencias (16.3). Aunque no se quedan ahí. No solo Pocek lidera las estadísticas a nivel individual. Tres de las seis mejores triplistas de la competición nacional forman parte del equipo malagueño: Carolina Arfinengo, llegó para cubrir la baja de Markovic; Carla Viegas, convocada por la selección española sub-17; y Noelia Masiá.

El futuro está garantizado en este equipo de promesas que retomará la competición cuando supere el brote de Covid-19 para seguir en la lucha por el play off.

Liga Femenina 2

No obstante, el CAB Estepona no es el único equipo femenino malagueño de baloncesto. Hay que descender una categoría, a la Liga Femenina 2, para encontrar al Unicaja y al Asisa Alhaurín de la Torre. Tampoco ninguno de los dos podrá reaparecer este fin de semana tras el aplazamiento de sus correspondientes partidos por los efectos de la pandemia. Las cajistas marchan terceras con nueve victorias y tres derrotas. Las segundas no corren la misma suerte, ya que son colistas con un único triunfo.

