El Unicaja de Málaga más coral recibe el 2022 con victoria (112-72)

Poco más había que hacer que ganar este partido. No había otra alternativa. Así que en un arrebato de volver a recuperar la confianza con victorias, y esta noche también el juego, el Unicaja ha ganado este martes el partido ante el Casademont Zaragoza (112-72) que había sido aplazado el 1 de enero por un positivo de Covid-19 en los visitantes. Por lo que sí, las matemáticas le siguen dando al equipo un 0.01% de posibilidades y habrá que seguir confiando para estar en la Copa del Rey de Granada 2022. Más con estos 40 puntos que se suman al average.

Y quien confió en una nueva rotación fue Fotis Katsikaris. El equipo parecía otro en algunos instantes. Solo de salida estuvieron Alberto Díaz, Norris Cole y Axel Bouteille. Pero casi se produjeron todas las combinaciones posibles en el perímetro exterior: Jaime Fernández, Cole, Brizuela; Jaime, Brizuela, Francis Alonso; Cole, Brizuela, Bouteille; Cole, Jaime, Bouteille… de todas clases. Yannick Nzosa volvió a superar en rotación a Rubén Guerrero y quien tardó mucho en aparecer, al final del tercer cuarto, fue Carlos Suárez, cuyo recibimiento fue muy caluroso.

Esta vez no hubo héroes y sí heroicidades grupales que son las que de verdad importan. El equipo jugó siendo un equipo, que parecería evidente si no se echara la vista atrás. Pero las fiestas parece que han servido para revivir a más de un jugador. Fue la noche de muchos: volvieron los Brizuela y Bouteille más anotadores, regresó el Jaime más asistentes y todo el grupo quiso recibir el año con sacrificios en defensa. Pero quien brilló con luz propia, esta noche sí, fue Jonathan Barreiro. Atacó la zona, acertó en el triple y fue valiente para tomar decisiones (17 puntos).

Más allá de todo esto, hubo tiempo para devolverle todo el cariño a Adam Waczynski después de estos últimos cinco años defendiendo la camiseta cajista. Esta noche regresó al Carpena con los colores del Casademont Zaragoza y los 2.473 espectadores, muchos de ellos en pie, le brindaron un sentido homenaje con una placa conmemorativa por su paso por la Costa del Sol. Al igual que él quiso dar regalos a la Asociación Down Málaga, con quienes colaboró y por lo que recibió el premio de Mejor Embajador del programa One Team de Euroleague Basketball.

Partido

Lo de siempre, la película de cada partido volvió a ocurrir. Ni el ambiente ni el equipo a que la afición pudiera conectarse porque seis puntos consecutivos del Zaragoza hicieron temer lo peor.. Pero no y menos mal porque el equipo o mejor dicho Norris Cole quiso reaccionar con cuatro puntos y dos asistencias para situarse por delante en el marcador (8-6). Sin embargo, los cambios no le sentaron bien al equipo y el Zaragoza alcanzó una ventaja de +5. El nivel mejoró, pero no fue suficiente para marcharse por delante (19-20).

El segundo cuarto siguió con la tendencia del primero, dos equipos igualados que no conseguían despegarse del marcador. El Unicaja se colocó cinco puntos arriba y hubo momentos en los que el equipo dio atisbos de jugar bien al baloncesto. ¿Lo normal? No, según lo visto en los últimos partidos. Y las ventajas tal y como vienen se van porque el Zaragoza volvió a empatar el resultado a 35 a falta de 2:33 para el descanso. Y tal y como se van vuelven a venir. El Unicaja lideró el partido (48-38) ante un Zaragoza que no estuvo cómodo en el segundo cuarto.

Todo lo que vino a partir de aquí fue un despegue. El Unicaja comenzó a correr, disfrutó pasando el balón y encontró huecos para que la ventaja se fuera a +21 (59-38). La marea cajista' volvió a levantarse, a aplaudir a sus jugadores por los esfuerzos y a celebrar cada buena acción en defensa. Las buenas noticias no pararon de sucederse y el partido llegó al último cuarto 74 a 50.

Cuando parecía que no, las alegrías fueron a más. Este equipo tuvo momentos en los que parecía esos Golden State Warriors que repitieron anillo en la NBA en 2015, 2017 y 2018. O quizás no tanto, pero es que en los últimos meses no se había desplegado tal nivel de baloncesto (31 asistencias y 43 rebotes). La ventaja solo hacía subir y el equipo se centró en subir ese famoso average que podría dar alguna alegría al término de la primera vuelta. 112-72, +40, y a ser felices.

Veremos a ver lo que le duran las buenas intenciones a este Unicaja del 2022 porque el domingo llega el Valencia. ¿Es el Zaragoza el mejor equipo para calibrar sensaciones? No, pero este conjunto estaba falto de alegrías y el año nuevo ya le ha dado la primera.

FICHA TÉCNICA

UNICAJA CB (112): Alberto Díaz (0), Norris Cole (12), Axel Bouteille (19), Jonathan Barreiro (17), Micheal Eric (13) -quinteto titular- Jaime Fernández (12), Darío Brizuela (13), Francis Alonso (7), Tim Abromaitis (9), Carlos Suárez (0), Yannick Nzosa (10) y Rubén Guerrero (0).

CASADEMONT ZARAGOZA (72): Jordan Bone (21), Matt Mobley (7), Adam Waczynski (5), Dino Radoncic (8), Tryggvi Hlinason (8) -quinteto titular- Rodrigo San Miguel (0), Omar Cook (5), Aleix Font (2), Ramón Vilà (5) y Hans Vanwijn (11), J. García (-).

ÁRBITROS: Juan Carlos García González, Rubén Sánchez Mohedas y Andrés Fernández.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 2.473 espectadores.

Sigue los temas que te interesan