Los inicios de año siempre suelen ser fuertes. El Unicaja tiene muchas cosas por mejorar y se las habrá pedido todas al 2022. No estar clasificado, por el momento, para la Copa del Rey no es una casualidad. Y lo que nadie quiere es que lo vivido ante el Casademont Zaragoza (112-72) sea una cuestión puntual porque se produjeron aspectos irreconocibles en este equipo, en el mejor de los sentidos, como las 31 asistencias.

No obstante, hay aspectos muy negativos a reconocer y que deben tener una solución urgente como es la asistencia al Martín Carpena. Solo 2.473 presenciaron el duelo correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa. Que se anunciara una nueva fecha de un día para otro, estando en plenas fiestas, quizás no sea lo más conveniente. Pero no es problema de la fecha. El Unicaja disputó el 4 de enero de 2020, el mismo día que ante los maños, un encuentro ante el Monbus Obradoiro al que acudieron 8.125 personas. ¿Problema de fecha? Parece que no. ¿Hay problemas más graves de fondo?

Lo que sí es cierto es que las personas que acudieron pudieron disfrutar de una noche de récord. El equipo no había superado aún esta temporada los 100 puntos y demostró su arsenal ofensivo. La heroicidad del grupo, porque se vivió una victoria de equipo, permitió que el Unicaja alcanzara su tope de valoración en Liga (153). Pero lo que más sorprendió, por lo visto en los últimos meses, fueron las 31 asistencias (cifra más alta de los cajistas en la competición doméstica) y ese dato esconde multitud de cuestiones positivas.

La primera es el índice que relaciona el número de asistencias con respecto a los tiros de campo anotados. Cuanto más alto sea ese porcentaje, mayor será el número de lanzamientos que habrán sido precedidos por pases hacia canasta, lo que demuestra el juego en equipo. El Unicaja oscilaba el 50%, ni mucho menos el líder de esta categoría. El movimiento del balón se había caracterizado en los últimos partidos por tener numerosas individualidades. Mientras que ante el Zaragoza, anotó 38 tiros de campo con 31 asistencias (81.58%). ¿Cómo de buena es esta cifra? Solo equipos como el Tenerife, con Marcelinho Huertas, o el Fuenlabrada, con Jovan Novak y Ziga Samar (los tres forman parte del top 4 en asistencias), la superan ligeramente en algunas ocasiones.

El Unicaja tuvo mucho balón en el último partido. En los meses anteriores no se ha caracterizado por ser un equipo que lo cuidara con excesivo cariño, aunque parece ser que otro de los objetivos de 2022 es hacerlo más. Y por lo pronto lo han cumplido porque si se atiende al índice de asistencias y pérdidas, los jugadores dieron 2.58 pases hacia canasta por cada error (la mejor cifra de la temporada con solvencia). De ahí que sea tan importante proteger la posesión porque el equipo demostró que, si los tiros entran, es un peligro constante en cada ataque.

Así que, ¿cómo de bueno fue el partido en las asistencias? Los de Fotis Katsikaris repartieron 31 en 40 minutos, las mismas que otorgaron contra el Murcia, el Breogán y el Barça, por ejemplo, en 120. Y mucha culpa de ello la tuvo Jaime Fernández, el hombre que sabe qué hacer con el balón y cuándo hacerlo. Contra el Zaragoza volvió a igualar su mejor marca en asistencias en Liga (11) y es el principal director de juego. Precisamente una de las novedades de este principio de 2022, ya que compartió escena con Darío Brizuela, mientras que Alberto Díaz y Norris Cole fueron la pareja que saltó de inicio.

Récords individuales

A pesar de los 153 de valoración y de las 31 asistencias que dio el equipo que convierten ambos datos en récord del Unicaja en Liga Endesa, no fueron las únicas cifras que asombraron en el partido. No solo Jaime Fernández igualó o superó alguna marca, otros jugadores también lo lograron en distintas facetas del juego: Axel Bouteille en asistencias (5) y tapones (4), Jonathan Barreiro en triples anotados (3) y Francis Alonso en rebotes (4).

Quedan dos finales. La primera es este domingo frente al Valencia, la segunda ante el Bilbao no tiene fecha y el average en +46 ha iluminado el panorama. Veremos si fue cosa de un día o es que las fiestas han servido para reconducir el camino.

