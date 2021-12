Aplazado el Bilbao-Unicaja por casos de Covid en los locales

Tanto pendía de un hilo que la cuerda se acabó rompiendo. Los cajistas viajaron sin saber si podrían jugar esta semana y finalmente no lo harán. La ACB ha comunicado a 24 horas del encuentro el aplazamiento del partido que enfrentaba este miércoles a Bilbao Basket y Unicaja en el Bilbao Arena por acumulación de casos positivos de Covid-19 en el equipo local, estando ya el equipo malagueño en la ciudad donde debía jugarse el encuentro.

El equipo de Álex Mumbrú ya anunció hace varios días un brote en el equipo con cinco positivos, aunque solo dos afectaban a jugadores. Por lo que en ese momento, el partido no corría peligro. Pero plantilla y cuerpo técnico han tenido que pasar de nuevo una serie de pruebas y a última hora de esta noche se ha agravado tanto el asunto que no será posible disputar el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Endesa al no reunir esos nueve jugadores que se exigen como mínimo.

La ACB comunicará en los próximos días la nueva fecha del encuentro que tiene incidencia directa en la posible clasificación para la Copa del Rey. Para ello, hace unos días se anunció que el fin de la primera vuelta se iba a extender hasta el 30 de enero para lo mismo, para poder recuperar con "solvencia" esos partidos que fuesen aplazados por la pandemia. Sin embargo, no parece haber tanta "solvencia" en cuanto a fechas, ya que por ejemplo el partido entre Breogán y Joventut ya ha tenido que atrasarse dos veces.

Aunque no se espera que haya problemas para colocar el partido entre el Bilbao y los cajistas. Los de Álex Mumbrú no juegan competición europea y el primer partido del Top 16 de la BCL es el 26 de enero. Por lo que habrá que seguir esperando para poder hacer las oportunas matemáticas y tratar de averiguar si los de Fotis Katsikaris pueden estar en febrero en Granada.

El próximo envite ya será el 2 de enero de 2022 a las 18 horas frente al Casademont Zaragoza en lo que supondrá el regreso de Adam Waczynski y Deon Thompson al Carpena defendiendo otros colores.

Sigue los temas que te interesan