Ya se conoce el calendario escolar de Málaga 2026-2027: estas son las novedades

Las claves

Las claves Generado con IA El calendario escolar de Málaga para el curso 2026-2027 ya ha sido aprobado por el Consejo Escolar Provincial. Las escuelas infantiles iniciarán las clases el 3 de septiembre; Infantil y Primaria comenzarán el 10 de septiembre, y Secundaria y Bachillerato el 15 de septiembre. El curso finalizará el 24 de junio de 2027, excepto para segundo de Bachillerato, que acaba el 24 de mayo. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 6 de enero, la Semana Blanca del 22 al 25 de febrero, y la Semana Santa del 22 al 26 de marzo.

Ha llegado el momento que todos los padres y madres de la provincia de Málaga esperan para poder planificar el año. El Consejo Escolar Provincial ha aprobado este jueves el calendario escolar para el curso 2026-2027 en la provincia de Málaga.

Las escuelas infantiles, hasta los 3 años, siempre comienzan antes y en el próximo curso abrirán sus puertas el lunes 3 de septiembre.

En el resto de Infantil y en Educación Primaria las clases en Málaga empezarán el 10 de septiembre.

En los institutos el curso de Educación Secundaria y Bachillerato arrancará el 15 de septiembre y las Escuelas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas será el 21 de septiembre.

El curso acabará el 24 de junio de 2027 para todos excepto para el segundo de Bachillerato, que lo hace el 24 de mayo porque tienen que prepararse para la PAU.

Vacaciones

Los padres y madres siempre miran cuándo empieza el curso, las vacaciones, los posibles puentes y los días festivos extra de la comunidad educativa que suelen hacer un roto en la logística familiar.

Las vacaciones de Navidad serán entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Este próximo curso los niños vuelven de los Reyes Magos el jueves 7 de enero.

La Semana Blanca es del 22 al 25 de febrero, de lunes a jueves. El viernes 26 de febrero tampoco hay colegio, pero por el Día de la Comunidad Educativa. Eso pasa porque el 28 de febrero cae en 2027 en domingo, de forma que la fiesta se pasa al lunes 1 de marzo.

La Semana Santa es del 22 al 26 de marzo.

Le dejamos aquí el calendario completo.