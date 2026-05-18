CESUR Málaga celebra la graduación de cerca de 1.000 alumnos de Formación Profesional

Varios de los alumnos de CESUR en el acto de graduación.

Más de 11.000 estudiantes se graduarán este año en toda España en los distintos centros de la compañía.

Las claves

Las claves Generado con IA CESUR Málaga ha graduado a cerca de 1.000 alumnos de Formación Profesional en más de 30 titulaciones. Las ceremonias se celebraron los días 7 y 8 de mayo en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos. La ciudad de Málaga inaugura el calendario nacional de graduaciones de CESUR 2026, que continuará en otros centros de España. CESUR destaca su apuesta por la formación orientada a la empleabilidad, con una tasa de inserción laboral superior al 80% para sus alumnos.

CESUR Málaga ha celebrado los actos de graduación de cerca de 1.000 alumnos de Formación Profesional, pertenecientes a más de 30 titulaciones diferentes, entre las que destacan Sanidad, Informática, Deporte, Hostelería, Aeronáutica o Administración y Finanzas.

Las ceremonias, celebradas los días 7 y 8 de mayo en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos, han reunido a cientos de estudiantes, familiares, docentes y miembros del equipo académico en dos jornadas marcadas por la emoción, el reconocimiento y la celebración del esfuerzo realizado durante el curso.

Málaga ha sido además la ciudad en la que CESUR ha dado comienzo a su calendario nacional de graduaciones de 2026, que se desarrollará durante las próximas semanas en los distintos centros que la institución tiene repartidos por toda España.

Durante los actos, el centro ha querido poner en valor el compromiso y la dedicación del alumnado, así como el papel de las familias y del profesorado en una etapa clave para el futuro profesional de los estudiantes.

Un momento del acto.

“Las graduaciones representan mucho más que el final de una etapa académica. Son el reflejo del esfuerzo, la constancia y la apuesta de miles de jóvenes por una formación práctica y conectada con la realidad laboral”, señalaron representantes del centro durante las ceremonias.

En total, más de 11.000 alumnos se graduarán este año en los distintos centros de CESUR en España, consolidando así el crecimiento y la dimensión nacional de la compañía como referente de la Formación Profesional.

Con estos actos, CESUR reafirma su apuesta por una formación orientada a la empleabilidad y adaptada a las necesidades reales de las empresas. Actualmente, la tasa de inserción laboral de los alumnos de la compañía supera el 80%.

CESUR es una compañía de capital 100% español líder en Formación Profesional (FP). En sus más de 35 centros distribuidos en 14 provincias ofrece más de 100 titulaciones oficiales de 18 familias profesionales.

Pionera en FP Dual en España desde el año 2014, tiene acuerdos con más de 7.000 empresas. Por sus aulas han pasado más de 400.000 alumnos de los que 8 de cada 10 encuentran trabajo el primer año.