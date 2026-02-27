Ya es oficial: comienza el proceso de escolarización en Málaga con más de 262.000 plazas para el curso 2026/2027

Las claves nuevo Generado con IA El proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en Málaga comienza el 1 de marzo, con 262.069 plazas ofertadas en 580 centros públicos y concertados. Se reduce el número de alumnos por aula en Infantil a 22, lo que permitirá una atención más personalizada y mejor detección de dificultades de aprendizaje. La mayoría de familias obtiene plaza en el centro elegido, con un 96,6% logrando su primera opción y los empates en baremación han disminuido notablemente. Los criterios de admisión priorizan tener hermanos en el centro, proximidad al domicilio, situación familiar y otros factores como discapacidad o ser deportista de rendimiento.

El próximo domingo 1 de marzo arranca en Málaga el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en los 580 centros sostenidos con fondos públicos, que incluyen Educación Infantil (segundo ciclo), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. Las familias tendrán hasta el 31 de marzo para presentar sus solicitudes, ya sea para matricular a sus hijos por primera vez o para solicitar un cambio de centro.

Para este curso, la Junta ha ofertado un total de 262.069 plazas en Málaga, de las que el 81,5% son en centros públicos y el 18,4% en concertados. En el caso del alumnado de 3 años que comienza por primera vez, hay 14.674 plazas disponibles, con una proporción similar: más del 81% en colegios públicos.

Uno de los cambios más destacados para el próximo curso es la reducción del número de alumnos por aula en Educación Infantil a 22, frente a los 25 actuales. Esto se implementará de forma progresiva y permitirá una atención más personalizada, detectar antes las dificultades de aprendizaje y mejorar la educación del alumnado con necesidades especiales, según han indicado desde la Junta.

En toda Andalucía se crearán al menos 152 aulas nuevas de Infantil, 17 de ellas en la provincia de Málaga, y la cifra podría aumentar según la demanda.

Los servicios complementarios se mantienen prácticamente igual que en el curso 2025-26: 311 colegios ofrecerán aula matinal, 387 contarán con comedor escolar y 333 dispondrán de actividades extraescolares. Desde 2019, la oferta de estos servicios ha ido en aumento en toda la región.

En cuanto a la admisión, la mayoría de las familias sigue obteniendo plaza en el centro elegido. Este curso, el 96,6% de los solicitantes lograron su primera opción y el 99,3% consiguieron un centro preferido. Además, los empates en los procesos de baremación se han reducido notablemente, pasando de 1.648 en 2018-19 a 464 en el curso actual, lo que facilita la elección libre de centro por parte de las familias.

Los criterios de admisión se mantienen: se otorgan 14 puntos por tener hermanos en el centro o por la proximidad al domicilio, y también se valora la pertenencia a familias numerosas, monoparentales o con dos hijos, la renta familiar, la discapacidad, la matrícula en el primer ciclo de Infantil y otros supuestos especiales, como ser deportista de rendimiento o familiar de víctimas de terrorismo.

El procedimiento comienza con la publicación de plazas vacantes y zonas de influencia de cada centro. Hasta el 20 de abril se dará a conocer la puntuación de cada solicitante, y habrá un plazo de 10 días lectivos para presentar alegaciones. En caso de empate, se celebrará un sorteo público el 13 de mayo, y la relación definitiva de admitidos se publicará el 14 de mayo.

Toda la información, incluidos los impresos de solicitud, estará disponible en el Portal de Escolarización y a través de la app iEscolariza, que también envía notificaciones sobre el proceso. Además, las familias pueden resolver dudas llamando al teléfono gratuito 900 848 000, disponible de 8.00 a 19.00 horas.