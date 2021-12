CCOO advierte del "caos" en los colegios de Málaga por la Covid-19

CCOO ha advertido este miércoles de la "situación caótica" en muchos centros escolares de Málaga ante el aumento de contagios por Covid-19. Para la secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, "lo que se está viviendo en los centros escolares es lo más parecido a un caos educativo".

Así, ha criticado, además, que "hay decenas de profesores y profesoras de baja por Covid-19 y un gran número de alumnado confinado, incluso hay bastantes casos ya de clases que están completamente confinadas".

Ante esta situación, ha dicho, "los programas educativos no se pueden cumplir a causa de la falta de previsión por parte de la Consejería de Educación, la cual no ha dotado los centros educativos de los refuerzos Covid que necesita, y que fue el motivo por el que CCOO no firmó el acuerdo del 6 de septiembre de 2021 y que sí firmaron los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, responsables también de lo que está sucediendo".

Desde el sindicato argumentan en un comunicado que, "por motivos políticos, no se están cerrando muchos centros educativos que ya deberían estarlo y que, debido a la incidencia del Covid-19, sería más garantista la enseñanza online que la presencial".

Según Santiago Ramírez, responsable de Enseñanza Pública de CCOO de Málaga, "en muchos centros educativos con plantilla diezmada sólo se pueden dedicar a que el alumnado esté recogido en el centro".

CCOO ha criticado que la Junta "haya abierto un expediente informativo a un centro educativo por ser transparente con su comunidad educativa", y ha advertido de "la falta de profesorado necesario para garantizar la enseñanza, como es el caso del CEIP Algazara, al que ayer le faltaban al menos doce profesoras y profesores con Covid o síntomas de Covid. Otro ejemplo de ellos es el caso del CEIP Corazony de Coín, el cual recomienda a su comunidad educativa que estos días el alumnado permanezca en casa en la medida de sus posibilidades".

Según el sindicato, "la Consejería tendría que abrirse un expediente informativo a sí misma y, en vez de malgastar recursos humanos en abrir expedientes, debería centrarse en cubrir las plantillas de los centros. Es angustioso trabajar con una administración que, en vez de solucionar los problemas de los centros, se dedique a poner zancadillas".

"La Consejería de Educación debe estar muy contenta", ha añadido Gamero, "porque está calando su discurso de 'todo está muy bien', y que pasado mañana serán las vacaciones y, con un poco de suerte, todo habrá pasado. Pues no, aunque pase esta ola ya vendrán otras, y no dotar los centros de los recursos que necesitan es hacerle un flaco favor a la enseñanza pública y al profesorado que continuamente se está jugando su salud, y que día a día está demostrando su compromiso social y su profesionalidad", ha concluido.

