De Málaga al Palacio de San Telmo: los trabajadores del Tívoli protestarán por el cierre del parque en Sevilla

Los trabajadores del parque de atracciones Tívoli han vuelto a manifestarse por el cierre este martes. La plantilla se ha concentrado por primera vez Benalmádena pueblo acompañada del alcalde del municipio, Víctor Navas, y otros concejales de la corporación a la espera de la decisión del juzgado de lo Mercantil ante la solicitud realizada por el administrador concursal del cese total de la actividad.

Unas 150 personas en total ha protagonizado esta mañana la nueva protesta por el cierre durante un recorrido de dos horas por el municipio. "Hemos estado reivindicando nuestras deficiencias, que son muchas. No nos hacen mucho caso", lamenta Lola Villalba, secretaria general del sindicato de servicios de Comisiones Obreras Málaga, acompañada de delegados de UGT y CCOO.

Todos los días, cuenta Villalba, "los trabajadores van a la instalaciones porque son trabajadores fijos". "No están trabajando porque no hay trabajo efectivo, ni están cobrando. Tremon, empresa que ostenta actualmente la propiedad de Tívoli, no les han dado de alta y no están en el expediente. Van a hacer labores de limpieza e intentan evitar los robos y vandalismo", señala.

Mientras se producen estas concentraciones, la plantilla del parque está a la espera de la decisión del juzgado de lo Mercantil ante la solicitud realizada por el administrador concursal del cese total de la actividad. "Los trabajadores piden que Tremon les de de alta y les pague el salario que les debe, y que abran el parque", han reivindicado Villalba.

Según el informe del administrador concursal, la empresa es viable y rentable. "No se puede mandar al paro a 90 familias. La anterior empresa tenía una deuda de once millones de euros y el parque la arrastra. Los propietarios no se quieren hacer cargo de ella ni de los trabajadores", critica la representante de CCOO, que ha señalado que desde el sindicarlo han presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para que les den de alta a los trabajadores porque "hay una sentencia que le obliga".

La plantilla está preocupada porque en plenas Navidades aún no han cobrado los meses de octubre y noviembre. "Ni se prevé que cobren. No les paga la empresa anterior ni la actual", reprocha Villalba, que sabe que hay "ente interesa porque esto es rentable, pero Tremon no quiere vender ni alquilar de momento. Habrá que esperar a que los tribunales digan algo o actúen las propias administraciones.

Dentro de calendario de movilizaciones, CCOO tiene en mente llevar a cabo más acción y la intención de concentrase en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía. "Esto es rentable. Tiene 50 años de vida y es un símbolo del turismo en la Costa del Sol y Benalmádena", se despide.

