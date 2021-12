¿Qué va a hacer Málaga con la Cabalgata de Reyes de este año?

La Cabalgata de Reyes de Málaga queda, de nuevo, en el aire. El crecimiento de los contagios por la Covid y el aumento de la tasa de incidencia acumulada en las últimas semanas en la capital de la Costa del Sol obliga ya al Ayuntamiento a estudiar alternativas al que durante años ha sido el cortejo tradicional por las calles de la ciudad.

El propio alcalde, Francisco de la Torre, que la pasada semana lanzaba un bando para las fiestas navideñas en el que pedía prudencia a la población, ha abierto este martes la posibilidad de que el evento, largamente esperado por los más pequeños, se desarrolle mediante “una o varias” cabalgatas estáticas o limitando el espectáculo a su retransmisión por televisión. Es justamente esto lo que se hizo el año pasado.

Aunque por el momento no hay una decisión tomada, las palabras del regidor no invitan al optimismo. "En este tema siempre cabe esperar la evolución, aunque da la impresión que es de crecimiento y no de llegar a ningún techo y bajar, por ahora", ha declarado al ser preguntado por este asunto.

Precisamente, el alza de los positivos hace que en este momento la tasa de incidencia acumulada en la capital roce los 600 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la coloca en riesgo máximo. En las últimas 24 horas son 1.499 los contagios registrados por la Junta de Andalucía en la provincia.

En este preocupante escenario sanitario, De la Torre ha apuntado dos alternativas posibles para que, aunque no en las condiciones deseables, tenga lugar la recepción de los Reyes Magos. Fórmulas, ha recordado, con las que la gente "no tiene que agolparse" en las calles.

"Lo barajaremos y veremos si se puede hacer normal con recomendaciones, alternativa estática, o lo que hicimos el año pasado, que fue una caravana con televisión, pero que no tenía público en la calle sino la presencia de los Reyes en televisión", ha explicado. El alcalde, en cualquier caso, ha insistido en que "todo está abierto" en este momento, "pendiente de ver qué dicen los expertos y la Autonomía en esta materia".

A la espera de que haya una cierta clarificación en la reunión que el presidente del Gobierno mantiene este miércoles con los presidentes autonómicos, hay que recordar que el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha recomendado la supresión de las cabalgatas, si bien ha incidido en que de celebrarse que se hagan en avenidas amplias y espacios abiertos.

Sigue los temas que te interesan