La contracrónica de la Semana Santa de Málaga: Almeida, Kerem Bürsin y un mal golpe de campana

El retorno de la Semana Santa tras tres años de espera por culpa de la pandemia de la Covid-19 ha supuesto una alegría para los cofrades de Málaga, que han vuelto a disfrutar de unas jornadas de reflexión, culto en las calles y arte. Aunque no se queda ahí.

Además de la vocación más sobria y religiosa de esta época, no son pocas las anécdotas que se acumulan de los días en que las cofradías volvieron con (casi) total normalidad a las calles de Málaga: desde la presencia del galán turco Kerem Bürsin a la vera de Antonio Banderas hasta los aplausos que arrancó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su paso por calle Larios, incluyendo algunos malos golpes de campana o el cabreo viral de Manolo Sarria por el nuevo recorrido oficial.

Esta es el repaso de EL ESPAÑOL de Málaga a todos esos momentos curiosos, sorprendentes, divertidos o llamativos que nos ha dejado la primera Semana Santa en práctica plenitud tras la aparición de la Covid-19:

Una superestrella turca, en Larios

No quedó en el amor de una noche. El actor turco Kerem Bürsin (protagonista de 'Love is in the air') afirmó haber quedado prendado de Málaga tras su paso por el Festival de Cine, y dio muestras de interés en mantener la relación: este Jueves Santo, estuvo viendo los tronos de la Semana Santa de la ciudad en un balcón célebre; el de Antonio Banderas.

Junto con la superestrella malagueña y la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, entre otros, Bürsin se dejó ver entusiasmado por la procesión de las cofradías, en una jornada brillante en el que todas las hermandades pudieron realizar su penitencia sin problemas meteorológicos.

El actor turco Kerem Bürsin, junto a Antonio Banderas y Cayetana Guillén-Cuervo. L. M. Gómez Pozo

Antonio Banderas presume de la compañía del actor turco Kerem Bürsin: "¡Siempre bienvenido, querido!"

Golpes de campana... con mala suerte

La Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga y cofrade de cuna Paloma Saborido se convirtió en protagonista involuntaria con un desafortunado golpe de campana a Zamarrilla. El hombre de trono que abría varal todavía se acuerda.

Arriba la Zamarrilla!!! Y abajo los nudillos del Hombre de trono.

El vídeo, que se ha hecho viral, ha sido respondido por otros usuarios con momentos similares: por ejemplo, este martillo volador el Miércoles Santo en la Hermandad de Mediadora.

Jajaja jajaja

Y el miércoles en la Mediadora, repartiendo

Manolo Sarriá vs. el nuevo recorrido oficial

Desde que comenzó la Semana Santa de este 2022, han sido muchos los espectadores que, a través de las redes sociales, han protestado por la dificultad que estaban teniendo para poder ver las procesiones. Durante estos días, la palabra más repetida para definir la configuración del Centro de Málaga ha sido ratonera. Sin embargo, entre las voces anónimas que se quejan de esta situación, también se encuentra la de algunos personajes públicos, como es el caso de Manolo Sarriá.

Totalmente de acuerdo, imposible para la gente que viene de fuera de Málaga, que es mucha.

Totalmente de acuerdo, imposible para la gente que viene de fuera de Málaga, que es mucha.

En un vídeo, el humorista malagueño asegura que lo ha vivido hoy (por ayer) es "una auténtica vergüenza": "Que esté intentando ver las procesiones y no pueda hacerlo por ningún lado, porque todo son estructuras gigantes como en la Fórmula 1, me parece indignante". Sarriá asegura que, durante toda la jornada de ayer, no pudo entrar a calle Larios "por ningún sitio": "Está todo colapsado".

Aplausos a Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fue uno de los protagonistas de la tarde de este Miércoles Santo en la Semana Santa de Málaga. El regidor procesionó dentro del cortejo de la Hermandad de la Paloma, tradicionalmente asociada al Ayuntamiento de la capital del país, mientras el escándalo del presunto 'pelotazo' de las mascarillas ha estado en su apogeo.

En calle Larios, en pleno recorrido oficial, Almeida ha sido aplaudido y vitoreado por los asistentes a la procesión, habitualmente de un tono solemne: "¡Aplausos a Almeida!" o "¡Viva el alcalde de Madrid!" han sido algunas de las exclamaciones. El madrileño ha respondido con gestos de saludo con la mano a un lado y otro.

* Vale, Almeida no es presidente autonómico, es alcalde. Pero la misma mierda es con la actitud de fallera mayor pic.twitter.com/Hq8Pmn0kVK — Paco Amaya (@Paco_Amaya) April 14, 2022

