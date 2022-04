Sarriá, contra el nuevo recorrido oficial: "O pagas una silla, o a tu puñetera casa a verlo por televisión"

Noticias relacionadas De la Torre defiende que cualquiera pueda ver la Semana Santa en el recorrido oficial, tenga o no silla

Desde que comenzó la Semana Santa de este 2022, han sido muchos los espectadores que, a través de las redes sociales, han protestado por la dificultad que estaban teniendo para poder ver las procesiones. Durante estos días, la palabra más repetida para definir la configuración del Centro de Málaga ha sido ratonera. Sin embargo, entre las voces anónimas que se quejan de esta situación, también se encuentra la de algunos personajes públicos, como es el caso de Manolo Sarriá.

Totalmente de acuerdo, imposible para la gente que viene de fuera de Málaga, que es mucha.

Os habeis lucído, @cofradiasmalaga @malaga pic.twitter.com/9XsTKJXsVW — KRIS 🇪🇸 (@krismisma) April 12, 2022

En un vídeo, el humorista malagueño asegura que lo ha vivido hoy (por ayer) es "una auténtica vergüenza": "Que esté intentando ver las procesiones y no pueda hacerlo por ningún lado, porque todo son estructuras gigantes como en la Fórmula 1, me parece indignante". Sarriá asegura que, durante toda la jornada de ayer, no pudo entrar a calle Larios "por ningún sitio": "Está todo colapsado".

Además, añade que distintas personas con las que se ha encontrado a lo largo del día también comparten su parecer: "Me he hecho fotos con mucha gente. Una familia de Cádiz me ha dicho que han estado en Málaga desde el medio día y que todavía no han podido ver nada porque todo es una pared inmensa para que la gente no pueda ver. No sé si es que tenemos que comprar las sillas por cojones o no, pero mi indignación es total y absoluta de cómo han dejado la Semana Santa de mi tierra".

Manolo Sarriá también comenta que él es un defensor "a muerte" de Málaga, pero que "esto no tiene comparación con Sevilla": "Allí no hay estructuras como esta. Aquí no hay cojones; o pagas una silla o te tienes que ir a tu puñetera casa a verlo por televisión. No sé a quién corresponde, pero mi indignación y la de muchos malagueños es total y absoluta. Es una aberración lo que se ha hecho con la Semana Santa de mi tierra y no se puede permitir".

