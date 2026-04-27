Virginia Pérez, primera candidata a presidir la Fundación del Carnaval de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Virginia Pérez Fernández es la única candidata para presidir la Fundación del Carnaval de Málaga, presentando un programa con diez medidas para los próximos cuatro años. El equipo de Pérez está formado íntegramente por miembros del actual equipo de la Fundación, apostando por la continuidad del proyecto. Entre las propuestas destacan la apertura de la Casa del Carnaval a actividades culturales, iniciativas educativas y la revisión de concursos y premios. El presidente saliente, Luis Bermúdez, respalda públicamente la candidatura y destaca el proceso de democratización y renovación vivido en la Fundación.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) cerraba este domingo el plazo de presentación de candidaturas con una única propuesta oficial sobre la mesa: la encabezada por Virginia Pérez Fernández, que recoge el testigo del actual Patronato, donde ya se encontraba, y se postula con un programa de diez medidas concretas para los próximos cuatro años.

La candidatura, presentada públicamente por el presidente saliente, Luis Bermúdez, en un emotivo comunicado en redes sociales, se perfila como la opción de la continuidad del proyecto iniciado tras las históricas elecciones de julio de 2024, las primeras democráticas de la Fundación, que marcaron un antes y un después en su funcionamiento.

El organigrama de la candidatura está compuesto íntegramente por integrantes del actual equipo de trabajo de la Fundación:

Presidenta: Virginia Pérez Fernández

Virginia Pérez Fernández Vicepresidente: Nacho Juárez Pérez Cea

Nacho Juárez Pérez Cea Tesorero: Juan Luis Monío Torres

Juan Luis Monío Torres Secretaria: Miriam Ruiz Delgado

Miriam Ruiz Delgado Vocal: Francisco Martín Miranda 'Pakito Susi'

Francisco Martín Miranda 'Pakito Susi' Vocal: Montserrat Segado Fernández

En su presentación, Virginia Pérez ha querido subrayar su vinculación personal con la fiesta desde la infancia: "Desde pequeña, he vivido el Carnaval entre hilos de purpurina, letras que duelen de verdad y ese olor a brisa marinera que se mezcla con el de los papelillos".

La candidata se presenta como "otra integrante más de un maravilloso equipo de trabajo" cuyo objetivo principal será "fomentar la participación activa, garantizar la equidad en la gestión y promover la excelencia artística en cada una de las manifestaciones carnavalescas". Entre los valores que defenderá su candidatura, ha destacado el compromiso de trabajar "con rigor, transparencia y proyección futura".

Las 10 propuestas del programa

El proyecto de Virginia Pérez se articula en torno a un decálogo de medidas:

Casa del Carnaval: apertura a exposiciones y reuniones de las personas carnavaleras que lo soliciten, con ciclos culturales, ponencias, seminarios y presentaciones. El Carnaval en la Escuela: propuesta didáctica para los centros educativos de Málaga y provincia, con visitas a la Casa del Carnaval, para desarrollar el conocimiento y la creatividad del alumnado. Vuelta a la Programación del Carnaval: reanudación de los programas de difusión del trabajo de agrupaciones, diseñadores de fantasía, drags y agrupaciones de animación. Ciclo de Interpretaciones Carnavalescas: circuito en plazas emblemáticas para potenciar el carnaval de calle. Revisión y modificación del sistema de puntuación del COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto). Revisión de la cuantía de los premios: análisis integral del actual sistema para adecuarlo a la realidad económica y a la importancia artística y organizativa de las agrupaciones. Cantera: plan de trabajo para continuar con la reestructuración de la categoría. Charangas: revisión del formato actual del concurso para potenciar su participación, dinamización y calidad artística. Conexión institucional y desarrollo de patrocinios: designación de una figura referente como vínculo con instituciones y patrocinadores de la Fundación. Fomento de la categoría juvenil como etapa clave en el desarrollo de futuras autoras y autores, intérpretes y aficionados.

Virginia Pérez ha cerrado su presentación con una declaración de intenciones: "Málaga es una ciudad que mira al futuro, y su Carnaval no puede quedarse atrás. Asumimos el reto y concretamente, no como un privilegio, sino como un compromiso de servicio. Venimos a aportar una gestión basada en la organización, el detalle y la unión". Y un grito final: "¡Viva el Carnaval!".

El respaldo de Bermúdez:

La presentación de la candidatura ha venido acompañada del aval público del presidente saliente, Luis Bermúdez, que confirmó hace unos meses su marcha, una decisión motivada por su nombramiento como asesor del Ayuntamiento de Málaga. "Una vez asumida esta nueva responsabilidad institucional, Bermúdez ha considerado que lo más adecuado es no continuar al frente de la entidad", indicaron desde la organización el pasado mes de diciembre.

En su comunicado de este domingo, Bermúdez ha agradecido a los integrantes del nuevo equipo "su compromiso, su entrega y no haber mirado hacia otro lado cuando tocaba estar", y ha definido la decisión de todos ellos como "un paso valiente" en un momento complicado para el Carnaval de Málaga.

Bermúdez ha hecho balance de los seis años trabajando para la renovación del Carnaval de Málaga, destacando que durante este periodo se ha empujado "algo que se llevaba reclamando décadas", en alusión al proceso de democratización de la Fundación. "Los cambios de verdad no se anuncian, se trabajan; no se imponen, se construyen", ha defendido.

El presidente saliente tampoco ha eludido las críticas recibidas, como las de la final del COAC 2026: "No todo lo que se canta es verdad, ni todo lo que se insinúa es justicia. A veces es más fácil señalar que construir, más cómodo romper que sostener cuando no vienen bien dadas". Y ha asegurado que mantendrá su apoyo al nuevo equipo: "Siempre me tendrán a su lado. Para ayudar, para empujar y para alentar cuando haga falta. Porque esto no va de cargos, va de compromiso". Bermúdez ha cerrado su mensaje con un deseo para quienes tomarán el relevo: "Toda la suerte y paciencia del mundo. La van a necesitar".

Próximos pasos del calendario electoral

Cerrado este domingo el plazo de presentación de candidaturas, el proceso continuará con: