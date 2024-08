El nuevo Carnaval de Málaga echa a rodar: así es 'La Escuela', el proyecto soñado con el que buscan crear cantera

En la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga han entrado aires nuevos. Apenas ha pasado un mes desde que se celebraran las primeras elecciones de su historia en las que Luis Bermúdez fue el único candidato y se alzó como presidente, pero la Casa del Carnaval, situada en El Perchel, ya empieza a tener movimiento.

Más allá de las máscaras y pitos de colores que ya cuelgan de su fachada o de los vinilos con el nuevo logo de la Fundación que ya lucen en puertas y ventanas, son varios los proyectos que se están cociendo en el interior de la Casa del Carnaval. El primero, que por cierto constaba entre los objetivos marcados en el programa actual del actual patronato, se ha presentado este miércoles y se llama 'La Escuela', un programa de cursos que tiene como objetivo principal la formación de carnavaleros a partir de los ocho años a fin de garantizar el futuro de la fiesta.

También tienen como misión que la ciudadanía malagueña conozca la fiesta. Al final, el Carnaval es un elemento más de nuestras raíces y del folclore, como la Feria o la Semana Santa. Fomentar que los niños empiecen a conocerlo y levantar interés entre los mayores que lo desconocen, es clave para ellos.

Así, estarán disponibles cinco áreas académicas: Solfeo y Canto; Instrumentación, entrando en este área la guitarra y la percusión; composición musical y redacción; Historia del Carnaval y Diseño y Creatividad.

En cuanto a solfeo y canto, como ya se sabe, la música es un elemento básico en la composición de un repertorio, por lo que en este área se entrenará a los alumnos para aprender a entonar con la lectura de una partitura.

Las clases de Guitarra y Percusión serán impartidas de manera individual. El bombo, la caja y la guitarra instrumentos básicos en el Carnaval y aunque tocar la guitarra no es tarea sencilla, los profesores trabajarán con alumnos de todos los niveles para lograr su mayor satisfacción en el aprendizaje.

En la categoría de Composición musical y Redacción enseñarán a componer letra, pero también música. Carnavaleros enseñarán a los alumnos técnicas para hacer una estrofa rimada o habilidades a la hora de redactar pasodobles o cuplés con gracia.

Para aquellos que quieran aprender sobre la Historia del Carnaval de Málaga, así como de todos los elementos que lo integran en el presente y que le hicieron crecer en el pasado, inscribirse en el taller de Historia del Carnaval es una gran idea.

Y la última disciplina que se impartirá en La Escuela es la de Diseño y Creatividad. En este curso se enseñará a elaborar un tipo y a personalizar cualquier elemento del atrezo que permita sumar a la puesta en escena.

También habrá talleres de Disfraces, Maquillaje, Autofinanciación o incluso Escenografía y Literatura. La idea es que los alumnos salgan de los cursos con todos los conocimientos para poner en marcha una agrupación.

El director

La Escuela estará dirigida por Fernando Cañestro, conocido especialmente en Málaga por su relación con la música gracias a ser el actual director de la Banda de Cornetas y Tambores El Carmen. Así, también ha sido componente de la comparsa del Kara durante años.

Llegó al Carnaval ya "mayorcito", según ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga, gracias a Julián González, director de la banda de música Virgen del Rocío, que le acercó al mundillo carnavalero que hoy en día le apasiona.

"Yo estoy muy feliz de formar parte de algo tan bonito. Le propuse la idea a Luis Bermúdez y él, encantado. Ahora solo queda ver cuántos niños (y mayores) se apuntan a las clases, que impartiré yo", ha declarado a este medio el coordinador del proyecto asegurando que se enseñará "un poquito de poca vergüenza", siempre tan importante en modalidades como la murga o para hacer un buen cuplé en comparsas.

"El objetivo de la Escuela es la de formar a músicos y músicas. Crear cantera, engrandecer y dar larga vida a nuestra fiesta. Por desgracia, hay grupos que a día de hoy no pueden disfrutar del carnaval, tanto en concurso como en la calle por carencias instrumentales y vocales, falta de autores, directores e incluso de representantes legales o la autofinanciación. Queremos evitar todo ello con este proyecto. Queremos darle a Málaga un lugar digno donde encontrar carnaval todo el año. Y qué mejor sitio que en El Perchel", ha dicho en una presentación que ha dejado pequeña la tercera planta de la Casa de Carnaval, llena hasta los topes.

Niveles

Las clases estarán organizadas por colores que corresponden a niveles diferentes. Cada color tendrá una serie de exigencias evaluativas. El blanco es que corresponde a los principiantes, el verde es el medio, el morado es el avanzado y el oro, el nivel experto.

Según han explicado desde la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, el ascenso de nivel se realizará mediante una audición del alumnado frente a un jurado, familiares, amigos y los propios compañeros de la escuela. Cuando el alumno llegue a nivel 'oro', este habrá alcanzado la titulación definitiva y podrá decir que está preparado para formar parte de cualquier agrupación, ya sea infantil, juvenil o de adultos.

"Otro de los valores imprescindibles para conseguir el ascenso de nivel en nuestra escuela es la asistencia, la puntualidad, el compromiso, el compañerismo, el sacrificio o el estudio, tanto dentro de la escuela del carnaval como en los centros educativos... Todo ello es imprescindible para ser buen músico y buen componente de nuestra fiesta", ha declarado Cañestro.

Este último aspecto es interesante ya que cualquier persona puede formar parte de los cursos. Hay límite de edad mínima, desde los 8 años, pero no hay edad máxima para aprender sobre carnaval. De hecho, desde la Fundación invitan a mayores a que se apunten a la escuela.

"Seguimos estudiando la posibilidad de ampliar para infantiles por debajo de ocho años, ya que requiere otro tipo de enseñanza en el inicio de la música", ha indicado Cañestro, que ha incidido en que los mayores no deben pensárselo:"¿Quién no ha escuchado a alguien decir que alguna vez hubiera salido, pero no sabe cómo acceder o tiene vergüenza? ¿Quién no conoce a alguien con una guitarra en altillo? Podéis pedirnos la información que necesitéis".

En la parte práctica del curso, el alumnado visitará ensayos de distintas agrupaciones y recibirán masterclasses de artistas referentes del Carnaval de Málaga, pero también del mundo de la cultura malagueña y andaluza.

Además, en el mes de febrero, todo el público carnavalero disfrutará en la Gran Gala de la Cantera de una actuación coral de esta primera promoción de la Escuela de la Fundación del Carnaval de Málaga.

Precios y horarios

Las clases se impartirán los martes y viernes en un horario que irá entre las cuatro y las ocho de la tarde en la sede de La Casa del Carnaval. De cuatro a cinco, solfeo y canto; de cinco a seis, instrumentación; de seis a siete, composición musical y literaria y de siete a ocho, historia del carnaval y diseño.

Es importante recordar que todos los alumnos deben llevar su propio instrumento. En el caso de la percusión, trabajarán con una caja sorda y unas baquetas de inicio. Luego ya pasarán a la caja y el bombo.

La cuota inicial de matriculación es de diez euros y la mensualidad tendrá un precio de diez euros. Para inscribirse se puede llamar al 951309352 o entrar a la web www.carnavaldemalaga.es. La inscripción también estará disponible para imprimir y entregar en mano en la Casa del Carnaval.

La Fundación dispone de un formulario web para que las familias que quieran inscribir a sus hijos e hijas menores de edad puedan hacerlo de manera telemática. Si se tiene más de 18 años no es necesaria esa autorización.

Oferta

Según ha indicado la Fundación, todo alumno que se inscriba antes del 16 de septiembre tendrá un regalo importante. Esas cuatro clases de septiembre no tendrán coste alguno. Y es que realizando un pago de 15 euros, el alumnado tendrá incluido el primer mes de clases y un kit de bienvenida. Las restantes cuotas del curso académico tienen una cuantía de 10€.

Por otro lado, los que realicen su inscripción más allá del 16 de septiembre, deberán abonar los 15 euros. Es decir, el pago de su kit de bienvenida y su primera mensualidad. Eso sí, su presencia en las aulas será a partir de octubre.

Posteriormente, el alumno solo tendrá que pagar los 10 euros mes a mes como el resto de inscritos. El pago de la inscripción se podrá hacer a la siguiente cuenta bancaria: ES21 0081 0240 1100 0247 5952.

Los kits de bienvenida están compuestos por una mochila, una camiseta

con logo de la escuela, carpeta, bolis, etc. Además, si se cumplen los objetivos de asistencia y marcados por el equipo docente se entregará un abono completo para asistir a las preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones.