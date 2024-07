"El 7 de julio queda marcado en la historia como el día que llegó la democracia al Carnaval de Málaga"

En el barrio de El Perchel, este domingo por la mañana reinaban el color y la alegría. La fachada de la Casa del Carnaval, ubicada en calle Eslava, lucía antifaces y pitos de colores vivos fabricados en un material que brillaba con la luz del sol. En la puerta del edificio, el Dios Momo recibía a todos los que se acercaban mientras sonaba de fondo el himno del Carnaval de Málaga. Todo el despliegue hacía intuir, incluso a los ajenos de la fiesta, que estaba fraguándose en su interior algo muy especial

Y es que el 7 de julio va a pasar a la historia, dicen los carnavaleros, como el día que llegó la democracia a la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga. Tras años de lucha, este domingo se han celebrado unas elecciones pioneras y que han contado con una única candidatura, 'Un Carnaval de tod@s y para tod@s', la propuesta de Ángel Luis Bermúdez y su equipo, que finalmente ha salido elegida con el 90% de los votos.

En concreto, se han registrado 100 votos a favor de los de Ángel Luis Bermúdez. De esta forma, la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ya tiene nuevo presidente tras la celebración de unas elecciones históricas en las que han participado todos los colectivos vigentes en la fiesta, desde los drags y dioses, pasando por los autores y pitos de oro e incluso los aficionados.

Las primeras palabras del presidente.

Luis Bermúdez ha dedicado sus primeras palabras como presidente a prometer que trabajará duro por la fiesta. "La candidatura que ha ganado nos vamos a dejar la piel para poner el carnaval donde debe estar. Agradecer a todos los que nos han hecho llegar hasta aquí, a patronos, a fundadores, pero ahora toca mirar hacia delante. Ojalá en las próximas elecciones tengamos más candidatos, gracias a todos por este día", ha declarado.

Su objetivo principal es que el Carnaval de Málaga vaya a más hasta lograr que se profesionalice. Así, ya se han desbloqueado dos escalones muy importantes. Por primera vez en la historia, estamos ante un carnaval libre y democrático.

Jornada festiva

Desde las 10 de la mañana, decenas de carnavaleros y sus familias han acudido a la Casa del Carnaval para ejercer su derecho a voto. Una de ellas era Inma, que ha votado como aficionada. "Solo puedo decir que por fin. Espero que haya más movimiento, que esta casa se llene de vida y todo se mueva más. Que Málaga se entere que tenemos carnaval", ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga.

También se ha acercado a las urnas Víctor Montero, el representante legal de la murga de los Emeterios --los grupos de canto tenían un voto colectivo que introduciría un representante--. Para él, el hecho de poder ir a votar "es un gran voto para la gente joven como nosotros". "Que la fachada ya esté decorada dice mucho, ahí ya hemos dado un gran cambio. Solo espero que no llegue el ayuntamiento y diga que dañamos la estética de la zona. Eso sí, creo que echo en falta a gente en la lista. Pero bueno, insisto, algo es algo y esto es un gran paso", ha expresado con una sonrisa.

Un momento simpático de la jornada. A.R

Las elecciones también han servido de excusa para reunirse, especialmente para los carnavaleros más clásicos, que llevaban tiempo sin verse. Cervezas Victoria ha aportado bebidas y el hostelero José Mari Tempa ibéricos, por lo que muchos han pasado la mañana entre amigos en la Casa del Carnaval.

Uno de estos carnavaleros míticos es Pepe León, que tampoco ha dudado en acudir a votar. "Yo de este equipo espero todo. Es un pedazo de equipo y me alegra que Nacho haya vuelto. Sé que es tan trabajador como Luis, que es otro al que le gusta que todo esté muy bien hecho. Me emociona, soy muy sentimental, y me alegra que todo esté así, he vivido el carnaval cuando aquí no lo formábamos casi nadie y era una pena", ha declarado.

Luis Bermúdez ha dejado su puesto como presidente de la Asociación de Carnavaleros Malagueños, que impulsó el verano de 2021 y en su lugar, a partir de ahora, estará Javier García. En su caso, cree que el carnaval está en un camino muy ilusionante. Asegura que trabajará de la mano con el patronato y con el propio Luis y que a partir de la próxima semana comenzarán las reuniones para ir planteando las ideas que ya tienen pensadas.

"También iremos de la mano de la ASAF, la nueva asociación de aficionados. La verdad es que ambas asociaciones pintan muy bien y creo que junto a la fundación podemos hacer un triángulo muy bueno para caminar hacia delante", ha explicado García.

Las papeletas.

A las 15.00 horas, se cerró la urna y comenzó el recuento. Todos los carnavaleros que lo desearon pudieron quedarse en el interior de la Casa del Carnaval para presenciarlo en directo como seña de transparencia. El ya presidente fue el encargado de abrir la urna con un cúter de grandes dimensiones para que la mesa electoral procediera a contar los votos. "Luis va a empezar su candidatura con el cuchillo entre los dientes, rompiendo barreras", bromearon algunos de los presentes, haciendo gala del gran sentido del humor que tienen los carnavaleros.

"Aquí no hay trampa ni cartón, 7 de julio San Fermín y el día que entró la democracia al Carnaval", dijo uno de los componentes de la mesa electoral tras finalizar de contar los votos, una tarea que se les resistió. Así, comenzaron las felicitaciones para Bermúdez, que recibió una oleada de papelillos por parte de algunos de los presentes, como suele ocurrir en la clásica Batalla de las Flores.

Fotografía del recuento. A.R

La participación no ha sido demasiado amplia, finalmente, se han registrado algo más de un centenar de votos, en concreto, 111. De ellos, 10 han sido en blanco y uno nulo. La modalidad que más ha votado ha sido la de los aficionados, con 45 votos, mientras que en el caso de los dioses y drags, como curiosidad, solo se ha recibido un voto.

Ahora llegan meses de trabajo y progreso, pero el Carnaval de Málaga ha comenzado a escribir este 7 de julio una nueva página en su bonita historia.