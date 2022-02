Arte desde el palco: La Málaga Moderna descubre el Carnaval de Málaga a través de sus pinceles.

La Murga “Te imaginas?” (Que es @MurgadeMerchan aquí) me entusiasmó. Me encantó la puesta en escena y me encantaron las letras. Al fin y al cabo, ¿a qué tieso no le une una historia como la que cuentan? #coacMLG2022S2 pic.twitter.com/ldYAT8qjNx