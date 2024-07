Los protagonistas de una de las pedidas del concierto de Antoñito Molina: "Empezamos escuchando sus canciones"

Lucía y Miguel llevan dos años y medio juntos. Ella tiene 24 años y es dependienta y él tiene 26 y se dedica al mundo de la construcción. Pese a su juventud, tienen una pequeña de un añito. Este viernes por la noche, ambos acudieron entusiasmados al concierto de uno de los artistas que más les gusta, el gaditano Antoñito Molina, que actuaba en la plaza de toros de La Malagueta.

Sin embargo, Miguel iba algo más nervioso que ella. El motivo, el anillo que llevaba escondido en uno de sus bolsillos y que sacó a relucir en la canción Yo soy pa ti.

Lucía estaba atenta mirando hacia el escenario cuando Miguel se colocó por sorpresa tras ella hincando rodilla y mostrándole el anillo. Al girarse, la joven no daba crédito a lo que estaba viendo. Como estaban en el ruedo de la plaza de toros, rodeados de gente, el público no tardó en reaccionar con gritos y aplausos.

De hecho, el propio Antoñito se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Minutos antes que Lucía y Miguel, otra persona pidió matrimonio a su pareja durante el tema Yo soy pa' ti. "¿Qué pasa hoy? Nos van a tener que dar la fecha por el Instagram y nos presentamos todos por allí ese día", bromeó el artista.

Un vídeo de la pedida.

"Hace medio año estaba en una de esas duchas de noche que te pones a pensar sobre la vida... Y yo pensé que quería compartir toda mi vida con ella después de tener a nuestra hija, que tiene un año. Siempre decimos eso de 'el día que nos casemos', haremos esto, ' el día que nos casemos', haremos lo otro... Así que decidí que era la hora de pedirle la mano", cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga, muy emocionado.

Pensó que como acababan de comprar las entradas para ir a ver a Antoñito Molina, el concierto podía ser un entorno mágico para darle la sorpresa a la mujer de su vida. "Nosotros empezamos nuestra relación escuchando sus canciones. Lo especial de Antoñito es que sus letras transmiten mucho, ya sean canciones de amor, de tristeza, de coraje... Y Yo soy pa' ti es una de nuestras favoritas", prosigue el futuro marido de Lucía.

"Yo no me lo esperaba para nada, es verdad que siempre le decía que a ver cuándo hincaba la rodilla, pero nunca daba el paso y lo veía muy lejano, porque siempre me decía que ya si eso en unos años", declara Lucía entre risas, asegurando que se quedó totalmente en shock sin saber si quería "reír o llorar de la emoción".

Ahora toca preparar la boda, que aún no tiene fecha concreta, aunque esperan que tenga lugar en septiembre de 2025. Lo que aún también tienen pendiente de decidir es saber qué canciones del artista serán las que suenen en el día más bonito de sus vidas.