Así será la colección del museo egipcio que abrirá sus puertas en Málaga en 2025

Málaga tendrá, si nada se tuerce, un Museo Egipcio en 2025 con más de 1.500 piezas, lo que supondrá ofrecer la tercera colección de antigüedades egipcias más importante del país tras las del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y el Museo Egipcio de la Fundación Arqueológica Clos en Barcelona.

Este museo es gestionado por la Fundación Gaselec y abrió sus puertas en Melilla en 2021. No obstante, después de tres años sus gestores no están satisfechos con el resultado obtenido en esta ciudad autónoma y han decidido trasladarlo a Málaga.

"Lo vamos a quitar de Melilla porque económicamente no es rentable. Melilla no es una ciudad turística, a los melillenses les ha gustado pero van una vez y ya no van más. En Melilla hemos tenido 6.600 visitas en dos años y medio y pensamos que en Málaga podemos tener esas mismas visitas solo en un mes", explicó Gustavo Cabanillas, presidente de la Fundación Gaselec, a EL ESPAÑOL de Málaga este pasado miércoles.

La decisión de traerlo a Málaga "está tomada" y la Fundación está buscando localizaciones y apoyos tanto de las administraciones públicas malagueñas como de otras instituciones culturales. Quieren un edificio de unos 2.000 metros cuadrados en el que se puedan exponer con calidad las 1.500 piezas de las que disponen. El objetivo es abrirlo en 2025.

No hay, por tanto, aún un lugar definido y se desconoce cómo será el edificio. Pero sí sabemos qué se podrá ver en este museo porque ya está expuesto en el Museo Egipcio de Melilla. "Este es el museo que irá a Málaga", resalta Cabanillas.

Visitantes en el museo en Melilla.

Los visitantes podrán ver el fragmento superior de una tapa de sarcófago Saíta, una estela funeraria de falsa puerta perteneciente a Ni-Sw-Redi y su esposa Dyed-em-Nehet, un fragmento de estela del Dios Horus entronizado, papiros con escritura

demótica, tablillas con inscripciones en escritura cuneiformes, ajuares funerarios, fragmentos de sarcófago, estatuas del Dios Amón y, por supuesto, momias, entre otras muchas cosas.

Al margen de la exposición, el museo también cuenta con su propio equipo de restauración, organiza talleres culturales y patrocina expediciones de investigación a Egipto. Entre ellas ha financiado las excavaciones en Heracleópolis Magna (Ehnasya el Medina); el proyecto C2 de arqueología del paisaje en el Valle del Escondite de las momias reales, en la orilla oeste del Nilo en Luxor; el Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor; el Middle Kingdom Theban Proyect; el proyecto Visir Amen-Hotep Huy; u otro en Qubbet el- Hawa, en Aswan.