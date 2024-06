Málaga tendrá el tercer museo egipcio más importante de España: se va llamar Mema y contará con 1.500 piezas

Málaga también va a tener un museo egipcio. Y será uno de los más importantes del país. De hecho, el tercero en volumen de piezas tras el Museo Arqueológico Nacional (de titularidad pública) y el Museo Egipcio de la Fundación Arqueológica Clos en Barcelona (de titularidad privada).

El futuro Mema (Museo Egipcio de Málaga) está actualmente ubicado en Melilla, donde abrió sus puertas en febrero de 2021. Está impulsado por la Fundación Gaselec y su presidente, Gustavo Cabanillas, ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que se trasladará a Málaga "sí o sí".

"Lo vamos a quitar de Melilla porque económicamente no es rentable. Melilla no es una ciudad turística, a los melillenses les ha gustado pero van una vez y ya no van más. En Melilla hemos tenido 6.600 visitas en dos años y medio y pensamos que en Málaga podemos tener esas mismas visitas solo en un mes", señala Cabanillas.

El, por ahora, Museo Egipcio de Melilla es de carácter privado y ha sido sufragado por la Fundación Gaselec, constituida hace dos décadas. Gaselec es la empresa distribuidora de energía en esta ciudad autónoma. Cabanillas se puso en contacto con las administraciones públicas melillenses para que echaran una mano pero, según indica, "no nos han prestado nunca atención hasta ahora que hemos dicho que nos vamos". "En Melilla estará un tiempo más, pero la decisión de irnos a Málaga está tomada", resalta.

Restauración de una momia en el Museo Egipcio de Melilla

En Melilla cuentan con un edificio de tres plantas y 750 metros cuadrados donde exponen 550 piezas originales del Antiguo Egipto. La intención de la Fundación Gaselec es abrir en Málaga un museo con unos 2.000 cuadrados en el que se puedan exponer con todos los criterios museísticos actuales las 1.500 piezas de las que disponen.

Además el futuro espacio contaría con sala de proyecciones, salas para exposiciones temporales, tienda, etcétera. "No se trata solo de exponer piezas arqueológicas sino que también habría seminarios, jornadas de egiptología que organizamos desde hace 20 años y por las que han pasado todos los egiptólogos españoles y varios extranjeros, talleres, cursos, etcétera", detalla Cabanillas. También patrocinan misiones arqueológicas a Egipto con investigadores de las universidades de Sevilla, Autónoma de Madrid, Jaén y Córdoba.

La Fundación Gaselec quiere traer el museo egipcio a Málaga y su presidente asegura que ya ha hablado con representantes institucionales malagueños y de fundaciones privadas para ver posibles colaboraciones, aunque por ahora no quiere dar nombres porque se está en plenas conversaciones.

No hay de momento, por tanto, ni sitio ni fecha concreta. "Nosotros no queremos ganar dinero con el museo, sino cubrir costes. Estamos buscando el local más adecuado y nosotros además nos encargamos de hacer todas las infraestructuras interiores", afirma el presidente de la Fundación Gaselec. Su intención es poder inaugurarlo en 2025.