Aemet amplía el aviso amarillo por tormentas de este jueves a toda la provincia de Málaga

Una DANA dejará lluvias en la provincia de Málaga este jueves: estas son las previsiones de Aemet

Una DANA se está haciendo notar en gran parte de la península y todo apunta a que en las próximas horas llegará a Málaga, donde este jueves complicará a los amantes del mar una buena jornada de playa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en toda la provincia de Málaga, una alerta que estaba solo activada hasta este miércoles en la Serranía de Ronda y Antequera. Pueden llegar a registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora y los chubascos pueden venir acompañados de tormentas y granizo.

Este aviso de nivel bajo afecta tanto al interior como a la costa: Serranía de Ronda, Valle del Guadalhorce, Antequera, Axarquía y Costa del Sol -Málaga capital incluida-. La alerta amarilla entrará en vigor a media noche y se alargará hasta las seis de la tarde del jueves.

Sin embargo, esto no indica que vaya a estar lloviendo en todo ese tramo horario. Como se trata de una DANA, el escenario es verdaderamente complejo y la incertidumbre muy grande. Predecir dónde lloverá o no con exactitud es muy complicado. Aunque ahora parece que las lluvias van a afectar a la provincia de Málaga completa, no se descarta que a lo largo de las próximas horas el panorama cambie.